Clotet: “El COA es mostra impassible i s’empara en la legalitat per a acabar amb la pretensió de la natació de derogar les barreres per a accedir a les invitacions d’universalitat”

Joan Clotet, president de la Federació de Natació (FAN)

“Des del mateix moment de l’aprovació del criteri l’any 2022, vam intentar trobar una solució. Ho vam provar tot i de totes les maneres!”, explica Joan Clotet, president de la Federació Andorrana de Natació (FAN). “També crec que a partir del cap de setmana de l’Open d’Andorra de Natació —1 i 2 de juny de 2024— hem sabut acompanyar la veu, i mèrits esportius de tots els nostres nedadors, treballant plegats per a fer pedagogia i facilitar que els resultats de la natació i la trajectòria dels esportistes s’entenguin millor”, manifesta el directiu de la FAN.

“No han valgut mediadors, ni tampoc intentar aproximacions en privat, o amb antelació. Cap camí ha estat el bo. Potser ningú no sabia el que preteníem o el que defensàvem”, s’ha lamentat el president de la FAN, en fer balanç sobre un serial que aquest dijous 27 de juny, ha tancat un altre capítol, a poc menys de 72 hores per al final del termini on es definiran els representants d’Andorra per a París 2024.

“Les decisions que es prenen en entitats sense ànim de lucre, com el COA o les federacions acaben afectant les persones. Directament o indirectament, atletes i familiars. El perjudici de tota aquesta situació no és per a l’entitat, la Federació de Natació”, continua Clotet, “és innegable i que ningú s’oblidi que els majors afectats seran Nàdia Tudó i Bernat Lomero, dos atletes que han representat Andorra amb dignitat”.

Convocada per la Comissió Permanent del Comitè Olímpic Andorrà (COA) el dia 11 de juny de 2024, les últimes possibilitats de modificar el criteri d’accés a les invitacions olímpiques d’universalitat, passaven pel punt sis (6) de l’ordre del dia: ‘Precs i preguntes’; que eventualment hauria permès convocar una ‘Assemblea Extraordinària’ per a votar el canvi, “però finalment, no ha estat possible, per manca de temps o de quòrum, o per totes dues raons”, afirmen des de la FAN.