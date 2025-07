Una trentena d’estudiants participen a la Universitat d’Estiu de la UdL a la Seu d’Urgell

Curs sobre bullying a la Universitat d’Estiu de la UdL a la Seu d’Urgell (RàdioSeu)

Una trentena d’alumnes participen aquesta setmana a la Universitat d’Estiu de la Universitat de Lleida (UdL) a la Seu d’Urgell. Les classes s’imparteixen fins divendres al CETAP, a la tercera planta del Centre Cultural Les Monges. En total es duen a terme tres formacions, en què hi col·laboren cinc professors. Dues ja són habituals d’altres edicions: La creació del personatge: curs de seducció escènica i Viatge geològic pels Pirineus Centrals: des de l’Alt Urgell i el Pallars Sobirà fins a l’Arieja. D’altra banda, n’hi ha una de nova: Bullying: claus per entendre, prevenir i actuar des de la mediació, que imparteix la psicòloga i formadora Mònica Martínez, també col·laboradora de RàdioSeu.

En relació amb aquesta darrera proposta, Martínez ha destacat la importància de sensibilitzar la població i les institucions sobre la problemàtica de l’assetjament, i ha explicat que el curs vol aportar dades i informació sobre com prevenir-lo, com actuar un cop es detecta i com fer mediació per a tractar aquest tipus de situacions, “ja sigui entre iguals o entre les famílies, les escoles i instituts”. La psicòloga s’ha mostrat satisfeta per l’interès que ha generat la temàtica: “Estem contents, perquè les persones que s’hi han apuntat volen un canvi, i això és molt important”.





Més de trenta anys de col·laboració entre la UdL i la Seu

La Seu d’Urgell és una ciutat emblemàtica de la Universitat d’Estiu de la UdL, i l’única població que ha acollit cursos cada any.”De fet, va ser la seu central de la universitat estiuenca als seus inicis”, concreta el coordinador de la Universitat d’Estiu, Joan Sagués. La presència d’estudiants és variada, i Sagués fa una crida perquè en properes edicions hi hagi més inscrits locals. En aquest sentit, per a potenciar-ho, enguany s’han establert col·laboracions amb entitats properes, com l’Escola de Teatre de la Seu.

Les formacions s’adrecen tant a alumnes universitaris com a gent que, simplement, està interessada per un tema en concret. “Estem en un entorn agradable i ben acollits, en un lloc molt ben preparat i on es poden aprofitar les oportunitats del territori”, ha subratllat Sagués.





Una seixantena de propostes en total

El programa universitari d’aquest estiu de la UdL, molt consolidat i amb un bon número d’inscripcions, inclou un total de 57 propostes, repartides entre l’oferta en línia i 14 municipis de 9 comarques. A més a més de la Seu d’Urgell, també es fan cursos a Lleida (28), Igualada (1), Alcoletge (1), Agramunt (1), la Granadella i Torrebesses (1), el Pont de Suert (1), Soses (1), Balaguer (1), Os de Balaguer (1), Solsona (1), les Borges Blanques (1) i Cerdanyola del Vallès (1).

Val a dir que, a la Seu, s’ha cancel·lat la formació L’adaptació humana a les catàstrofes naturals: passat, present i perspectives de Futur (10 h), que havia organitzat la UNED.