El Comú d’Andorra la Vella decreta jornada de dol comunal, dimecres, per la mort de l’èxconsol major Lluís Viu

Lluís Viu en una imatge d’arxiu (AndorraDifusió)

El Comú d’Andorra la Vella ha declarat jornada de dol comunal aquest dimecres, 16 de juliol, amb motiu de la mort de Lluís Viu Torres, qui va ser cònsol major entre 1992 i 1997 i conseller de Finances entre 1988 i 1991. En senyal de respecte, les banderes dels edificis comunals onejaran a mig pal, les interiors portaran crespó negre i quedaran suspeses totes les cerimònies públiques, amb l’excepció de les de caràcter funerari.

Lluís Viu va assumir la màxima responsabilitat comunal en ple procés transformació institucional durant l’elaboració i posterior aprovació de la Constitució. Al costat d’Agustí Marfany, i després d’obtenir una àmplia majoria en les eleccions de desembre de 1991, va encapçalar una etapa decisiva per a consolidar el nou marc jurídic i polític a la parròquia.

Amb anterioritat, com a conseller de Finances durant el mandat de Manel Pons, ja havia destacat per la seva exigència, transparència i capacitat d’organització, una tasca que va consolidar posteriorment com a cònsol sanejant les finances comunals i establint les bases d’una administració moderna i eficient. La seva gestió es va caracteritzar per la posada en marxa d’equipaments emblemàtics com el Parc Central i la piscina exterior del Centre Esportiu dels Serradells, o la remodelació de la plaça de la Rotonda, espais que avui són essencials per a la qualitat de vida dels ciutadans. El 1995 va revalidar la confiança de l’electorat i va iniciar un segon mandat amb Albert Font com a cònsol menor.

Més enllà del seu compromís institucional, Viu va ser un apassionat de l’esport i una figura pionera de l’esquí a Andorra. Va participar als Jocs Olímpics d’Hivern de 1964 i fou una peça clau en la promoció dels valors esportius al país. La seva contribució va ajudar a enfortir la cultura esportiva andorrana, especialment entre les noves generacions.

El cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, ha expressat el seu condol i reconeixement: “Avui perdem una persona que ha estat fonamental per a entendre el progrés i l’estabilitat de la parròquia i el Comú de les darreres dècades”.

El cònsol ha afegit que, fins fa poques setmanes, Lluís Viu encara col·laborava activament amb el Comú, aportant experiència, criteri i “una cordialitat que sempre el va definir en els treballs previs del nou pla d’urbanisme.