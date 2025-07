Stop Violències critica la paràlisi en allò relacionat amb l’avortament a Andorra

La presidenta d’Stop Violències, Vanessa Mendoza (AndorraDifusió)

La presidenta d’Stop Violències, Vanessa Mendoza, critica que l’arribada del nou Copríncep episcopal no fa més que endarrerir qualsevol opció per a apropar l’avortament a Andorra. Mendoza, convidada a la recepció de la diada nacional francesa, va coincidir a l’acte amb bona part del Govern i va assegurar que en la qüestió de l’avortament hi ha moltes dones del Principat afectades. Així ho publica aquest dimarts AndorraDifusió.

“Tenim la xarxa La Meri on ens continuen arribant moltes dones que necessiten avortar. Des de 2018 tenim aquesta xarxa. Mentre ells, els senyors, homes sense aquest problema, estan parlant i ho van dilatant i passen els mesos i els anys… les dones necessitem una resposta i una solució, tant sanitària com de respecte cap al nostre cos, perquè avortar és una qüestió de salut. A nosaltres ens arriben tres dones cada setmana a la xarxa La Meri, pots fer els comptes”, manifestava Vanessa Mendoza.