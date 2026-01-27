Una esllavissada de grans dimensions obliga a donar pas alternatiu a la C-14, a Ribera d’Urgellet

Una esllavissada de grans dimensions obliga a donar pas alternatiu a la C-14, a l’altura dels Hostalets de Tost, al municipi de Ribera d’Urgellet. Un gran volum de terra i roques talla un carril de la via, concretament entre els quilòmetres 171 i 172. L’avís del despreniment s’ha rebut passats tres quarts de nou del matí, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Tècnics de Carreteres han estat alertats i s’han desplaçat al lloc, on han analitzat la situació. De fet, ja es tracta d’un tram que s’estava controlant per la inestabilitat del terreny, que s’agreuja en cas de pluja. De fet, la muntanya també comporta molt problemes a la carretera de Torà.
En aquests moments, maquinària de gran tonatge està retirant la runa que ha caigut. La previsió és que els treballs s’allarguin durant tota la jornada d’aquest dimarts. D’altra banda, un especialista revisarà la zona per a valorar si persisteix el perill a la via i si cal dur a terme alguna intervenció per a sanejar la zona.
Tot i l’espectacularitat de l’esllavissada, que ha baixat de 70 metres d’alçada, no s’ha hagut de lamentar danys personals ni materials, tanmateix sí que s’han produït retencions a la carretera.