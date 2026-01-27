La 12a First Lego League Andorra Telecom convida els joves a descobrir els secrets del passat

Andorra Telecom organitza, un any més, la competició internacional de robòtica educativa, la 12a First Lego League, que convida infants i joves a endinsar-se en el món de la ciència i la tecnologia. Aquesta 12a edició, sota el lema UNEARTHED, proposa als participants convertir-se en arqueòlegs del segle XXI i utilitzar la tecnologia per a explorar les petjades del passat i imaginar un futur millor. A través d’aquesta temàtica, es planteja una reflexió sobre el paper de la robòtica, la intel·ligència artificial i l’enginyeria en la recerca i la preservació del patrimoni històric i cultural.
Els equips andorrans, formats en el si dels seus centres educatius, s’enfrontaran a diversos reptes pràctics: hauran de construir i programar un robot, presentar un projecte d’innovació i demostrar la seva capacitat de col·laboració i treball en equip.
Un total de 129 alumnes, agrupats en 10 equips i provinents de les escoles andorranes de segona ensenyança d’Encamp, Santa Coloma i Ordino, Sagrada Família, Janer, Sant Ermengol i la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell, demostraran els coneixements adquirits en aquesta edició i evidenciaran, a més, que han treballat seguint els valors de la competició.
L’objectiu de la First Lego League Andorra Telecom és obrir la mirada dels joves als reptes científics i tecnològics del present i del futur, mitjançant una experiència innovadora, educativa i participativa. La final, l’11 de febrer, està oberta a tothom a partir de les 16:30 hores i es desenvoluparà a l’auditori del Centre de Congressos d’Andorra la Vella.
Aquesta iniciativa forma part del compromís d’Andorra Telecom amb la promoció de la formació tecnològica i l’educació STEAM (ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques) entre infants i adolescents del país. L’operadora també impulsa la World Robot Olympiad (WRO), centrada en els clubs de robòtica, per a incentivar vocacions tecnològiques i trencar estereotips de gènere, alhora que es promouen habilitats clau com el pensament crític, la creativitat i la comunicació.