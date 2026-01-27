La 12a First Lego League Andorra Telecom convida els joves a descobrir els secrets del passat

Alumnes amb les seves creacions (Andorra Telecom)
Andorra Telecom organitza, un any més, la competició internacional de robòtica educativa, la 12a First Lego League, que convida infants i joves a endinsar-se en el món de la ciència i la tecnologia. Aquesta 12a edició, sota el lema UNEARTHED, proposa als participants convertir-se en arqueòlegs del segle XXI i utilitzar la tecnologia per a explorar les petjades del passat i imaginar un futur millor. A través d’aquesta temàtica, es planteja una reflexió sobre el paper de la robòtica, la intel·ligència artificial i l’enginyeria en la recerca i la preservació del patrimoni històric i cultural.

Els equips andorrans, formats en el si dels seus centres educatius, s’enfrontaran a diversos reptes pràctics: hauran de construir i programar un robot, presentar un projecte d’innovació i demostrar la seva capacitat de col·laboració i treball en equip.

Un total de 129 alumnes, agrupats en 10 equips i provinents de les escoles andorranes de segona ensenyança d’Encamp, Santa Coloma i Ordino, Sagrada Família, Janer, Sant Ermengol i la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell, demostraran els coneixements adquirits en aquesta edició i evidenciaran, a més, que han treballat seguint els valors de la competició.

L’objectiu de la First Lego League Andorra Telecom és obrir la mirada dels joves als reptes científics i tecnològics del present i del futur, mitjançant una experiència innovadora, educativa i participativa. La final, l’11 de febrer, està oberta a tothom a partir de les 16:30 hores i es desenvoluparà a l’auditori del Centre de Congressos d’Andorra la Vella.

Aquesta iniciativa forma part del compromís d’Andorra Telecom amb la promoció de la formació tecnològica i l’educació STEAM (ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques) entre infants i adolescents del país. L’operadora també impulsa la World Robot Olympiad (WRO), centrada en els clubs de robòtica, per a incentivar vocacions tecnològiques i trencar estereotips de gènere, alhora que es promouen habilitats clau com el pensament crític, la creativitat i la comunicació.

