Educació posa en marxa la plataforma de seguiment de les rutes i d’assistència dels alumnes del servei de transport escolar

El Govern fa un pas més en la digitalització en l’àmbit educatiu. En aquest sentit, el Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats posa en marxa una plataforma de seguiment de les rutes i de control de presència dels alumnes al servei de transport escolar en forma de prova pilot. “Estem transformant un servei tradicional en un servei intel·ligent. No només transportem alumnes, gestionem informació en temps real per a la tranquil·litat de les famílies”, ha afirmat el secretari d’Estat d’Educació, Josep Anton Bardina.
D’aquesta manera, amb la modificació del Reglament del servei de transport escolar aprovada per Consell de Ministres, s’implanta un sistema de seguiment dels vehicles durant els desplaçaments a fi de conèixer en temps real la ubicació i també de control de presència dels estudiants que utilitzen el servei. A més, s’ha posat al dia, d’acord amb la Llei qualificada de protecció de dades vigent, la regulació de l’obtenció i l’ús de les dades dels alumnes amb les màximes garanties i la finalitat esmentada.
La posada en marxa de la plataforma en fase de proves es farà de manera progressiva a les 40 línies de transport escolar i es començarà per les línies de més llarg recorregut. Els acompanyants passaran llista de forma real mitjançant els terminals mòbils que posa a disposició el Govern, i des del Servei de Transport Escolar es podrà fer un seguiment en directe dels busos. Un fet que millora de forma substancial el sistema actual ja que fins ara el Servei de Transport Escolar ha de trucar a cada companyia per a demanar informació sobre la seva situació.
La finalitat és que aquesta aplicació mòbil sigui una eina per a les famílies, i per això, una vegada superada la prova pilot s’habilitarà l’accés a la plataforma a través d’una APP, i abans d’iniciar la fase de proves a cada centre educatiu s’enviarà una comunicació a les famílies per part de l’escola, i també de com podran accedir a l’aplicació.
El ministeri treballa amb un calendari d’implementació des d’ara i fins a final de curs, tal com ha explicat el director del Departament de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals, Albert Maluquer. “Durant un mes hi haurà un període de prova de rodatge intern, on l’administració supervisarà el sistema per a corregir possibles incidències, de cara al mes de març podríem començar a obrir de manera gradual l’aplicació a les famílies dels centres on s’han fet les proves” ha detallat Maluquer.
La idea és finalitzar el curs amb el 100% de les línies de maternal i primera ensenyança (on hi ha acompanyants als busos) amb les proves reals superades i la plataforma oberta a les famílies dels 1.500 alumnes que fan ús del transport escolar, i que la plataforma estigui plenament operativa per a tots els usuaris al curs 2026-2027.
El servei de transport escolar és un servei optatiu ofert pel Govern que comprèn les demandes dels estudiants d’ensenyament preobligatori i obligatori (maternal i primera i segona ensenyança, a partir d’un radi d’un quilòmetre del centre escolar) i d’ensenyament postobligatori (alumnes de batxillerat i formació professional la residència dels quals no tingui accés al transport públic). Els trajectes del transport escolar s’estableixen entre la parada sol·licitada per l’usuari i validada pel servei i el centre escolar de l’alumne, i viceversa.