Una dona és atropellada per una moto en un pas de vianants a Andorra la Vella

By:
On:
In: Andorra
Façana de l'hospital de Meritxell
Façana de l’Hospital de Meritxell (arxiu)

Una dona de 37 anys ha resultat ferida aquest divendres, 24 d’octubre, a primera hora de la tarda, quan ha estat atropellada per una motocicleta amb matrícula andorrana. L’atropellament s’ha produït en un pas de vianants i en el succés la víctima ha patit ferides, per la qual cosa ha hagut de ser traslladada a l’hospital per tal de rebre assistència mèdica.

Els fets han tingut lloc a l’altura dels números 24-26 del carrer Prat de la Creu, a Andorra la Vella. El servei de Policia ha rebut l’avís alertant de l’incident viari quan mancaven set minuts per a les dues de la tarda.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]