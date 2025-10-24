Una dona és atropellada per una moto en un pas de vianants a Andorra la Vella

Una dona de 37 anys ha resultat ferida aquest divendres, 24 d’octubre, a primera hora de la tarda, quan ha estat atropellada per una motocicleta amb matrícula andorrana. L’atropellament s’ha produït en un pas de vianants i en el succés la víctima ha patit ferides, per la qual cosa ha hagut de ser traslladada a l’hospital per tal de rebre assistència mèdica.
Els fets han tingut lloc a l’altura dels números 24-26 del carrer Prat de la Creu, a Andorra la Vella. El servei de Policia ha rebut l’avís alertant de l’incident viari quan mancaven set minuts per a les dues de la tarda.