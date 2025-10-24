Laia Moliné (PS) demana transparència sobre les clàusules de confidencialitat d’Andorra Turisme

La consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Laia Moliné, ha entrat a tràmit una sèrie de preguntes al Govern per a aclarir l’abast de les clàusules de confidencialitat incloses en diversos contractes signats per Andorra Turisme SAU, especialment en relació amb l’esdeveniment Andorra Cycling Masters.
Moliné recorda que Andorra Turisme és una societat mercantil 100% pública, finançada amb fons del pressupost general de l’Estat i, per tant, “ha de garantir en tot moment els principis de transparència, publicitat i control públic de la despesa, independentment del règim contractual aplicable”.
En la seva demanda d’informació, el PS sol·licita al Govern que detalli:
- El nombre total de contractes o convenis signats per Andorra Turisme amb clàusules de confidencialitat des de la seva creació, i els motius legals que n’han justificat l’exclusió de la Llei de contractació pública.
- El cost total i desglossat de l’Andorra Cycling Masters (cachets, allotjament, producció, promoció, seguretat, etc.), especificant quines parts del contracte són confidencials i amb quin criteri.
- Si el Govern considera compatible la confidencialitat sobre imports públics amb el dret de la ciutadania a conèixer la destinació dels recursos públics, tal com recull la Llei de transparència.
- Si té previst revisar els protocols interns de contractació d’Andorra Turisme per a assegurar que les excepcions a la transparència siguin reals, excepcionals i degudament justificades.
“La transparència no és una opció, és una obligació democràtica”, ha conclòs Moliné, que ha insistit que el PS continuarà vetllant perquè tots els organismes públics garanteixin l’accés a la informació sobre l’ús dels diners dels contribuents.