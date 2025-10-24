La FAN dona el tret de sortida a la temporada amb les primeres jornades de natació i artística

La Federació Andorrana de Natació (FAN) ha donat el tret de sortida a la temporada 2025-2026 amb competicions en totes les seves disciplines. El passat 18 d’octubre, la natació i la natació artística van tornar a la competició amb la celebració de la 1a jornada de la Lliga Catalana-Andorrana de Natació, disputada al Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp, i la 1a jornada de la Lliga Andorrana de Figures, celebrada al Lauesport de Sant Julià de Lòria, amb participació de totes les categories.
A partir d’aquest inici, la FAN encetarà un calendari intens d’aquí a finals d’any, on la base i les competicions nacionals seran protagonistes. El 7 de novembre tindrà lloc la 1a jornada de la Lliga Base de Natació (estil lliure) al Lauesport de Sant Julià, mentre que el 15 de novembre s’obrirà la Copa d’Andorra de Natació amb el Trofeu Hipocampus, organitzat pel Club Natació Serradells, i també la Copa d’Andorra Màsters, que començarà el mateix cap de setmana.
Pel que fa a la natació artística, la Copa d’Andorra ja va començar el 18 d’octubre amb la primera jornada puntuable, i continuarà amb la Lliga Base Artística prevista per al 12 de desembre. El calendari de 2025 es tancarà amb el tradicional Trofeu Nadal, programat per al 20 de desembre al CE Els Serradells, que reunirà tots els clubs i categories en una jornada festiva de cloenda.
D’altra banda, el waterpolo de base iniciarà la seva activitat al mes de novembre amb les sessions escolars de promoció, mentre que els jugadors del Club Taurons ja han començat els entrenaments. Amb aquest inici de curs, la FAN consolida la seva aposta per la formació, la participació i el desenvolupament de totes les disciplines aquàtiques, posant especial èmfasi en el treball de base i en les competicions de país.