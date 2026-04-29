Una andorrana, entre els 111 estudiants amb més talent d’Espanya

L’última edició de la Nova 111 Student List 2026, que reconeix els estudiants amb més potencial d’Espanya, deixa una dada poc habitual: entre els 111 seleccionats hi ha una estudiant d’Andorra. En un rànquing dominat per universitats espanyoles, la presència d’aquest perfil internacional posa en relleu el caràcter cada cop més global del talent jove vinculat a l’ecosistema acadèmic espanyol. Més enllà de la dada, la inclusió d’aquesta estudiant reflecteix com el talent transcendeix fronteres i com Espanya es consolida com a pol d’atracció per a perfils d’alt potencial també de països veïns.
Aquest any s’han presentat més de 2.000 candidatures, de les quals el jurat ha seleccionat un 52% d’homes i un 48% de dones, cosa que reflecteix una notable paritat al conjunt de la llista. Tot i això, per àrees de coneixement s’observen diferències significatives, mentre que en Negocis i Administració i en Humanitats i Ciències Socials predominen les dones, 9 de cada 10 perfils; a Enginyeria Industrial i Telecomunicacions la tendència s’inverteix, amb 9 homes per cada dona. A Dret, en canvi, s’assoleix una representació completament equilibrada.
Els candidats han estat avaluats a través d’un procés exigent basat en més de 200 criteris dissenyats per Nova per a identificar el talent amb més potencial, i valorats per un doble jurat compost per Fever, ABB, Cellnex, McKinsey & Company i LG Electronics com a partners de l’edició i membres de la comunitat Nova.
Pel que fa a l’origen acadèmic, el 86% dels premiats ha cursat els seus estudis a Espanya, davant d’un 14% que ho ha fet a universitats internacionals. A més, el 61% prové d’universitats públiques, mentre que el 39% ha estudiat a institucions privades.
La dimensió internacional continua sent un tret diferencial dels perfils seleccionats: el 78% ha fet estades d’intercanvi acadèmic a l’estranger, davant d’un 16,5% que no ha comptat amb aquesta experiència.
Pel que fa a la formació de postgrau, el 35% dels premiats ja han cursat almenys un màster. Dels 36 estudiants amb estudis de postgrau, 32 compten amb un únic màster, mentre que 4 n’han completat més d’un. El 65% restant encara no ha cursat aquest tipus de formació.
Súper Nova 2026
La llista atorga un reconeixement especial al perfil Super Nova, que distingeix el candidat més complet de l’edició per la seva excel·lència acadèmica, experiència professional, lideratge i impacte social.
El 2026, aquesta distinció ha recaigut a Júlia Laguna, de l’àrea de Matemàtiques, Anàlisi de Dades i Física, originària de Barcelona. Formada a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el jurat ha destacat la seva trajectòria brillant en una de les disciplines més exigents, així com la seva projecció en l’àmbit analític i quantitatiu.
Actualment, desenvolupa el seu doctorat a l’Institute of Astronomy de la Universitat de Cambridge, on investiga en astronomia i cosmologia amb un enfocament en l’aplicació de tècniques de machine learning i ciència de dades. La seva formació està finançada per una beca de ”la Caixa” i pel Centre for Doctoral Training in Data Intensive Science, mitjançant Wolfson College.
Durant la seva etapa universitària, va combinar excel·lència acadèmica amb experiència aplicada a entorns d’alt nivell. Va fer estades de recerca a l’Institute of Space Sciences (ICE-CSIC), centrades en l’anàlisi de dades astronòmiques a partir de la missió Gaia per a l’estudi de trobades estel·lars i la detecció d’exoplanetes. Així mateix, va participar al programa AMGEN Scholars a la Universitat de Cambridge, on va desenvolupar simulacions per a ressonància magnètica (MRI) mitjançant eines de computació científica.
En l’àmbit empresarial, va col·laborar amb CaixaBank en projectes d’analítica avançada i machine learning, incloent-hi la implementació i l’optimització de models com TabNet. El seu exercici acadèmic ha estat reconegut amb qualificacions d’excel·lència —entre elles, la màxima puntuació en el seu treball de fi de grau— i amb guardons com els WONNOW Awards, impulsats per CaixaBank i Microsoft.
A diferència de la majoria de perfils seleccionats, Júlia no va realitzar programes d’intercanvi internacional, cosa que reforça el valor d’una trajectòria desenvolupada íntegrament a l’entorn acadèmic espanyol abans de fer el salt a una de les institucions més prestigioses a nivell global.
Beneficis per als seleccionats
Els premiats a la ‘Nova 111 Student List’ s’integren a la xarxa de Nova amb una pertinença de per vida, que els dona accés a esdeveniments de networking, programes de mentoria i oportunitats professionals. A més, rebran visibilitat a mitjans i xarxes socials, i podran connectar directament amb empreses líders.
Els 111 guanyadors seran reconeguts en una gala que se celebrarà les properes setmanes.
Sobre Nova
Nova és la xarxa professional que connecta les persones amb més talent del món. El que diferencia Nova de LinkedIn i altres xarxes és el seu accés basat en mèrit: tots els membres han de superar un rigorós procés de selecció per entrar-hi. Nova part d’una senzilla premissa: “el teu èxit professional el determina la teva xarxa de contactes. Ja sigui per a trobar un soci, un mentor o el suport d’altres professionals del seu nivell, els membres assoleixen els objectius professionals a través de Nova, connexió a connexió”, assenyalen des de l’organisme.
La plataforma connecta ja més de 25.000 professionals d’alt potencial a més de 80 països, en sectors i indústries que van des de consultoria estratègica, banca d’inversió i private equity fins a programari, vendes o màrqueting. El seu objectiu és construir un món més meritocràtic: una societat on, independentment d’on es neixi o quin sigui l’origen socioeconòmic, si s’és ambiciós, talentós i es treballa dur, es puguis assoli tot el potencial de la persona.