Andorra Business incrementa prop d’un 30% les subvencions per a empresaris del país per al 2026

Andorra Business acaba d’obrir la convocatòria de subvencions per a empreses corresponent a l’exercici 2026, amb una dotació global de 180.000 euros, xifra que representa un increment proper al 30% respecte a l’any anterior. Aquest augment consolida la tendència expansiva del programa i reafirma el compromís de l’entitat amb el desenvolupament i la competitivitat del teixit empresarial andorrà.
Aquest programa de subvencions, impulsat per Andorra Business des de l’any 2018, respon tant a l’elevada demanda registrada en les darreres edicions com a la voluntat estratègica d’ampliar l’abast d’unes ajudes que s’han consolidat com un instrument clau per a acompanyar les empreses en els seus processos de creixement i adaptació als nous escenaris econòmics.
El programa manté el seu enfocament orientat a impulsar la competitivitat empresarial, facilitant l’accés a serveis especialitzats que permeten evolucionar cap a models de negoci de major valor afegit i sostenibilitat.
En aquest sentit, la directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo, ha recordat que “les subvencions podran cobrir fins al 80% del cost dels projectes o serveis contractats, fins a un màxim de 6.000 euros, afavorint especialment la participació de les petites i mitjanes empreses, que continuen representant el nucli principal del programa”, i ha assenyalat que “aquest mecanisme contribueix a reduir barreres d’accés i a accelerar la implementació d’iniciatives estratègiques en àmbits com la l’expansió internacional, l’optimització empresarial, la innovació i la sostenibilitat.
El període de presentació de sol·licituds s’ha obert aquest mateix dimecres, 29 d’abril i es tancarà el 29 de maig. En cas que resti disponibilitat pressupostària, es preveu una segona convocatòria del 23 de setembre al 30 d’octubre.
Fins a la data, l’entitat ha donat suport a més de 300 empreses del país mitjançant l’atorgament d’aquestes subvencions per un import acumulat superior als 1,3 milions d’euros, consolidant-se com un instrument rellevant de dinamització empresarial. En la darrera convocatòria, el programa va beneficiar més d’una trentena d’empreses, majoritàriament pimes, amb iniciatives en àmbits com la tecnologia, els serveis, el comerç o la salut, posant de manifest l’impacte tangible d’aquestes ajudes en la millora de la competitivitat i en l’impuls a la diversificació de l’economia andorrana.
Les bases de la convocatòria per al 2026 es poden consultar en aquest enllaç: www.andorrabusiness.com/subvencions2026.