L’Associació d’Hostaleria de l’Alt Urgell renova la seva junta directiva després de l’assemblea anual

L’Associació d’Hostaleria de l’Alt Urgell (AHAU) ha celebrat recentment la seva assemblea ordinària anual, una trobada clau per a fer balanç de l’activitat de l’últim any i definir les línies estratègiques de futur del sector a la comarca. Durant la sessió, s’han exposat les principals accions desenvolupades al llarg del darrer exercici, destacant iniciatives de promoció turística i suport als establiments associats. També s’han presentat els objectius per al proper període.
En el marc de l’assemblea, s’han celebrat les eleccions per a renovar la junta directiva de l’entitat. Com a resultat, ha quedat constituïda una nova junta, que assumirà la responsabilitat de liderar l’associació en aquesta nova etapa.
La nova junta està formada per:
- Presidència: Katja Rautenberg (Hotel El Castell)
- Vicepresidència: Mariona Peguera Sort (Hotel Andria)
- Secretari: Pascual Garcia Perales (Cal Victor)
- Tresoreria: Joan Canut Vilarrubla (Hotel Nice)
- Vocals: Cristian Tomé Chamorro (Espora Events) i Miquel Àngel Sánchez Fígols (Hotel Avenida)
Des de l’associació s’ha volgut agrair la tasca realitzada per la junta sortint, destacant la seva dedicació i compromís amb el sector durant el seu mandat.
La nova junta afronta aquest repte “amb il·lusió i voluntat de continuar treballant de manera col·laborativa amb els agents del territori, amb l’objectiu de reforçar el sector de l’hostaleria com a motor econòmic i social de l’Alt Urgell”.