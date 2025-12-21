Una allau, a Meranges, sorprèn 14 excursionistes i se salda amb tres ferits lleus

Un grup de 14 persones, adolescents de 16 i 17 anys i els monitors que els acompanyaven, s’han vist sorpresos aquest migdia per una allau al coll de Meranges, quan anaven en ruta cap al refugi de l’Illa, a Andorra. El grup feia una ruta que va començar aquest dissabte i havia d’acabar demà dilluns. Havien arribat dissabte a la nit al refugi de Malniu i han sortit aquest diumenge al matí. Així ho ha publicat el mitjà català 3Cat.
Hi ha tres persones ferides lleus. Segons ha pogut saber 3CatInfo, els excursionistes s’han vist arrossegats per la neu, però cap hi ha quedat atrapat. L’avís s’ha rebut al voltant de dos quarts de dues del migdia. S’han mobilitzat sis dotacions dels Bombers, els GRAE, efectius del Servei d’Emergències Mèdiques i un helicòpter medicalitzat que ha evacuat els ferits fins a l’hospital transfronterer de Puigcerdà.
Els bombers han evacuat la resta d’excursionistes davant les males condicions climatològiques.