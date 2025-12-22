Horòscop del 22 al 28 de desembre

Àries
del 21 de març
al 20 d’abril
Et planteges un canvi de professió, o com a mínim reciclar-te. Si cerques donar-te a conèixer ara pot ser un bon moment. Estàs força rebel. Turbulències emocionals que prefereixes no compartir.
Taure
del 21 d’abril
al 20 de maig
Et sents solidari amb els qui no tenen tanta sort com tu, faràs alguna donació o regal a persones necessitades. Experimentes un procés de renovació de la teva filosofia de vida o sistema de creences.
Bessons
del 21 de maig
al 20 de juny
Potser ha arribat el moment d’una transformació profunda i d’assolir més maduresa. Necessites alliberar-te de pautes familiars que et limiten. En la professió originalitat i obertura de camins.
Cranc
del 21 de juny
al 21 de juliol
Trobar feina no està fàcil, però seria bo que tinguis objectius més clars, que et formis i estructuris millor el teu temps. Converses profundes i aclaridores, especialment amb la parella, si en tens.
Lleó
del 22 de juliol
al 21 d’agost
Si tens un soci, possibles tensions per qüestions econòmiques, però sembla que arribareu a un acord. A la teva vida sentimental es tanca un capítol, però en començarà un altre amb noves oportunitats.
Verge
del 22 d’agost
al 21 de setembre
T’agradaria gaudir més del teu temps lliure, però hi ha algunes obligacions que et tenen “segrestat”. Hi haurà persones que et demanaran més atenció i afecte, especialment la parella.
Balança
del 22 de setembre
al 22 d’octubre
Si bé segueix la tensió amb la parella, aquests dies tindràs ganes de passar-ho bé a casa i aprofitaràs per a desconnectar una mica dels problemes. Amb els fills, si n’hi ha, possibles diferències.
Escorpí
del 23 d’octubre
al 21 de novembre
Penses en com crear un espai per a meditar i relaxar-te a casa. Pots tenir notícies de parents llunyans o que coneixes poc. Manifestaràs emocions intenses i directes. Estàs preparat per a un Nadal auster.
Sagitari
del 22 de novembre
al 20 de desembre
Després de l’eufòria cal tornar de nou a la realitat. Ha arribat el moment d’estructurar el més intern de tu i concretar què vols. Si t’organitzes i reconeixes els límits pots tenir grans resultats.
Capricorn
del 21 de desembre
al 19 de gener
Moment de transformació anual. Ets conscient que cal canviar la percepció i la filosofia de vida, adquirir valors nous i ser menys materialista. T’agradaria poder ajudar als qui ho necessiten.
Aquari
del 20 de gener
al 18 de febrer
Dies d’especial sensibilitat i introspecció. Estàs més receptiu amb els altres en general, però amb la parella en particular. Tens en compte altres necessitats. Dubtes en la projecció professional.
Peixos
del 19 de febrer
al 20 de març
Molta emotivitat i inspiració. El futur et fa perdre la son i no saps com regularitzar la teva economia. Aniràs adquirint uns ideals més assequibles i humans. En resum, una filosofia de vida més realista.