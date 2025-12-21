Una mala segona part condemna l’Andorra a Saragossa (107-89)

Derrota dolorosa (107-89). Una sortida de vestidors després del descans, absolutament decebedora, ha condemnat el BC Andorra a Saragossa, després d’anar guanyant durant una bona part del partit. L’encontre ha començat costa amunt per als andorrans amb un parcial en contra de 11-3, però amb l’encert exterior de Shannon Evans i Kyle Kuric els de Joan Plaza han aconseguit remuntar i acabar el primer període per davant (18-21).
Al segon quart, els tricolors han tingut la seva màxima diferència en l’electrònic amb 8 punts de diferència (21-29), que han estat eixugats en un obrir i tancar d’ulls gràcies a Santi Yusta, Devin Robinson i Bojan Dubjlevic per als aragonesos. Però, un Stan Okoye estel·lar s’ha volgut afegir a la festa del triple per als del Principat, que han marxat al descans sis punts per sobre (45-51).
A la sortida de vestidors ha començat el naufragi andorrà amb un Aaron Best desencertat, una setmana més. Ha estat un període amb moltes interrupcions per les faltes i que els aragonesos han sabut fer-se forts capgirat el marcador a la fi del tercer quart (72-69).
Al darrer quart, el conjunt aragonès s’ha posat amb un 84-74. Els del Principat han tingut una tímida reacció i s’han apropat a 5 punts, 84-79. El Saragossa amb un Trae Belle Haynes brillant des del triple ha tornat a eixamplar diferències, encara que una última empenta de geni del tricolor Kyle Kuric, amb un 3+1 inversemblant, ha servit per a posar-se a només a 4 punts a falta de menys de quatre minuts (89-85). A partir d’aquí la baixada de braços del BC Andorra ha estat decisiva, amb pèrdues de pilota incomprensibles de Shannon Evans i faltes personals sense sentit de Rafa Luz. Tot això, sumat al gran encert del local, Belle Haynes, ha fet que la diferència se n’anés als 18 punts, amb un dolorós 107-89. El parcial de l’últim període ha estat de 35-20.
El proper partit del BC Andorra serà a la difícil pista del Valencia Basket, el diumenge 28 de desembre, a les 18 hores.
Anotadors del Saragossa: Devin Robinson (23), Marco Spissu (3), Trae Belle Haynes (23), Santi Yusta (22), Miguel González (8), Jaime Fernández (3), Bojan Dubjlevic (9), Joaquín Rodríguez (7), D.J Stephens (5), K. Khoumadje (3), Youssoufa Traoré (1).
Anotadors del BC Andorra: Shannon Evans (17), Morris Udeze (4), Aaron Best (0), Rafa Luz (11), Stan Okoye (15), Chumi Ortega (0), Kostas Kostadinov (2), Kyle Kuric (21), Yves Pons (9), Artem Pustovyi (10).