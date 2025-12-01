Un incendi crema totalment una casa a Ansovell

Un incendi ha calcinat totalment una casa al poble d’Ansovell, al terme municipal de Cava. Segons han informat els Bombers de la Generalitat, l’avís del sinistre s’ha rebut aquest dilluns passada la mitjanit (00.25 h). Per causes que ara s’investiguen, s’ha iniciat un foc en un habitatge de dues plantes. Al lloc dels fets s’hi han desplaçat tres dotacions dels Bombers.
Quan el servei d’extinció d’incendis ha arribat al lloc dels fets, però, les flames ja estaven molt desenvolupades i havien afectat no només l’interior de la casa sinó també l’estructura de l’edifici i la teulada. No hi ha hagut ferits.
Aquest matí s’ha continuat amb les tasques d’extinció, tot revisant i remullant la zona per a assegurar que no hi quedin punts calents.