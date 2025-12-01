Salut constata vuit nous casos d’infecció de Sida el 2024

Amb motiu del Dia mundial de la Sida, que se celebra aquest dilluns, 1 de desembre, l’Àrea de Prevenció, Promoció i Vigilància de la Salut del Ministeri de Salut fa públiques les dades corresponents a l’any epidemiològic anterior. Així, durant el 2024 s’han notificat vuit casos nous d’infecció de VIH (virus de la immunodeficiència humana) a Andorra, dos menys que l’any anterior, que suposen disminuir la taxa d’incidència d’11,75 casos nous per cada 100.000 habitants el 2023, a 9,19 casos nous el 2024.
A Andorra hi ha un total de 114 casos registrats de VIH-Sida, el 85,08% dels quals corresponen a homes i el 14,92% a dones, de manera que la prevalença dels casos el 2024 se situa en el 0,131%. El 98,25% dels casos han estat en tractament durant l’any 2024. El principal factor de risc pel que fa a la via de contagi han estat les conductes sexuals de risc, és a dir, les relacions sexuals sense protecció, independentment de si són heterosexuals, homosexuals o bisexuals.
Es recorda que aquesta vigilància dels casos de VIH-Sida està basada en un sistema de declaració nominal des de l’aprovació el 2023 de la modificació de l’ordre ministerial que regula el Subsistema de vigilància de les malalties infeccioses, en què participen els professionals mèdics del país, els laboratoris d’anàlisis clíniques i les farmàcies. Aquestes dades es troben disponibles a la web www.salut.ad.
Dades a Europa
Al darrer informe publicat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) es determina que, durant l’any 2024, s’han notificat un total de 105.922 casos nous de VIH a la Regió Europea de l’OMS, el que representa una taxa d’incidència 11,8 casos per 100.000 habitants. Aquest informe posa de manifest un canvi en la tendència respecte al nombre de casos detectats a Europa, evidenciant una lleugera disminució, que caldrà valorar en els propers anys.
Testos per a facilitar el diagnòstic precoç
El Ministeri de Salut, juntament amb el SAAS, ha posat enguany en marxa als centres d’atenció primària la realització de forma gratuïta de tests ràpids de VIH, sífilis, hepatitis B i C, amb l’objectiu de fomentar la detecció precoç tant del VIH com d’altres ITS. D’aquesta manera, s’assegura que en cas de donar positiu al test es pot derivar de manera ràpida i adequada els casos, en cas que sigui necessari.
A través d’aquesta iniciativa, s’ofereix el suport dels professionals a les persones que vulguin fer-se el test perquè puguin fer una adequada valoració individual i personal de risc, per a valorar les implicacions a tots nivells que suposa un eventual resultat positiu, perquè disposin d’informació i assessorament per a l’adopció de conductes per a prevenir infeccions i evitar-ne la transmissió. Des de l’inici del projecte fins ara s’han testat 95 persones, realitzat un total de 399 tests, els quals han permès identificar un cas de sífilis i un d’infecció per VIH. Cal recordar que la detecció precoç de la infecció permet accedir al tractament adequat per a millorar la qualitat de vida i prendre mesures per a evitar la transmissió de la infecció.
Tractament del VIH-Sida gratuït
El tractament del VIH-Sida és gratuït per a les persones afectades, atès que es finança al 100% per la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS).
En paral·lel, mantenint l’objectiu de disminuir el contagi de VIH, en persones amb un risc més elevat d’infecció per aquest virus, l’any 2022 Govern va aprovar el reemborsament, per part de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, dels fàrmacs anomenats PrEP (profilaxis preexposició) del VIH (virus de la immunodeficiència humana). Actualment hi ha 19 persones amb PrEp. Els prescriptors d’aquests fàrmacs són metges internistes amb experiència en el maneig del VIH, que també ofereixen l’acompanyament, l’assessorament, i el seguiment clínic. Aquests medicaments són de dispensació hospitalària i la CASS en reemborsa, per aquesta indicació, el 75% del preu.
Amb l’objectiu de facilitar l’accés a la informació a l’entorn del VIH/Sida en particular i dels diferents aspectes relacionats amb la salut sexual els serveis d’informació i consulta oferts per la Consulta Jove i del SIAD són accessibles i gratuïts per a tota la població.
El Ministeri de Salut recorda que la prevenció de la malaltia és fonamental i que a la pàgina web es troba disponible la informació relativa a les mesures de prevenció tant del VIH-sida com d’altres infeccions de transmissió sexual (https://www.salut.ad/temes-de-salut/infeccions-de-transmissiosexual).