La Generalitat confirma dos nous senglars positius en pesta porcina africana

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya ha confirmat la detecció de dos nous senglars positius en pesta porcina africana (PPA) dins de la zona ja delimitada com a àrea de restricció, en el radi de Cerdanyola del Vallès. Aquests han estat confirmats pel laboratori de referència del Ministeri d’Agricultura. Els animals han estat localitzats dins del radi establert des de l’inici de l’alerta sanitària, fet que permet mantenir les mesures vigents sense necessitat d’ampliar ni modificar les restriccions actuals.
La confirmació d’aquests nous casos s’emmarca en el sistema de vigilància activa i passiva desplegat pel Departament, que inclou la localització, recollida i anàlisi de senglars morts, tinguin o no simptomatologia compatible amb la malaltia. Aquest sistema permet fer un seguiment continu de l’evolució de la PPA i actuar de manera immediata davant qualsevol nou positiu, mantenint en l’horitzó el principal objectiu: la contenció del focus.
El Govern català continua coordinat per a fer front a totes les alertes sanitàries
El Govern de la Generalitat manté activat el dispositiu de coordinació per a fer front a l’alerta sanitària, amb actuacions sobre el terreny orientades a contenir la malaltia dins de la fauna silvestre i evitar la seva transmissió al sector porcí.
Entre aquestes actuacions hi ha la restricció d’accés al medi natural a les zones afectades, el control i reducció de densitats de senglar, la instal·lació de barreres físiques i el reforç de les mesures de bioseguretat tant al medi natural com a les explotacions ramaderes.
El Departament continua treballant de manera coordinada amb la resta d’administracions implicades, els cossos de seguretat, els agents rurals i el sector ramader per a garantir una resposta eficaç davant la PPA.
Paral·lelament, es manté una comunicació constant amb el sector per a informar de l’evolució de la situació i recordar la importància de complir estrictament les mesures de bioseguretat establertes.
La pesta porcina africana és una malaltia que no afecta les persones, però té un alt impacte sanitari i econòmic en el sector porcí. Per aquest motiu, el Departament d’Agricultura insisteix en la necessitat de mantenir la prudència i la col·laboració de tots els actors implicats mentre es mantingui activada l’alerta sanitària.