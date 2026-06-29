Un home begut insulta i amenaça uns policies que van acabar patint lesions

Dissabte a la nit, al Pas de la Casa, un home, de 30 anys i no resident, va ser detingut com a presumpte autor de delictes contra la Funció Pública, contra la integritat física i moral, contra la llibertat i contra l’honor. Els agents de policia estaven controlant una altra persona per causar aldarulls quan l’home, en un fort estat d’embriaguesa, va intentar impedir que els funcionaris actuessin intentant agredir un dels policies, insultant-los, amenaçant-los, forcejant i causant lesions als dos agents.
Arrestats per possessió de petites quantitats de droga
Pel que fa a delictes contra la salut pública, la Policia ha arrestat la darrera setmana, en dos controls diferents a la frontera del riu Runer, dos turistes de 39 anys, un d’ells amb un gram de cocaïna i, l’altre, amb 0,8 grams de tusi.