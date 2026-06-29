El Pas: Arrestat per contraban amb 2.700 paquets de tabac

Pel que fa a delictes contra l’ordre socioeconòmic, els darrers dies la Policia ha arrestat, al Pas de la Casa, un no resident de 24 anys durant una intervenció contra el contraban de tabac que es va efectuar conjuntament amb agents de la Duana. Formava part d’un petit grup que transportava fardells amb mercaderia sensible. Se’l va interceptar i arrestar i es van comissar tots els fardells, amb un total de 2.700 paquets de tabac valorats en 10.573 euros.
A més, l’individu detingut per servei de l’ordre incomplia una ordre d’expulsió i, per aquest motiu, també se’l va detenir com a presumpte autor d’un delicte contra la Funció Pública.
Detingut per incomplir una ordre d’expulsió
Per altra banda, per incomplir una altra ordre d’expulsió, la Policia també va arrestar, a la frontera francoandorrana, un home no resident de 29 anys.