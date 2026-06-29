Detingut per alterar l’ordre públic i com a possible autor de danys a motocicletes estacionades

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Un home emmanillat
Un home emmanillat (Imatge de rawpixel.com a Freepik)

La nit de dissabte a diumenge, a Andorra la Vella, un noi de 20 anys va ser detingut per servei de l’ordre com a presumpte autor de delictes contra la Funció Pública, contra l’honor i contra el patrimoni. La Policia va intervenir perquè el jove estava alterant l’ordre públic en la terrassa d’un establiment i, en el moment del control, va reaccionar amb agressivitat i va insultar els policies.

Durant la intervenció, a més, se’l va identificar com el presumpte causant d’uns danys a unes motocicletes estacionades, que s’havien produït moments abans, a uns carrers de distància del lloc del control.

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