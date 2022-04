Un greuge comparatiu en medicina preventiva

En termes generals, l’objectiu de la medicina preventiva és promoure la salut i el benestar de les persones. En definitiva, crec que es tracta de prevenir la malaltia, la discapacitat i la mort prematura, tant que es pugui.

Mitjançant la pràctica de la prevenció, sens dubte podem augmentar la nostra esperança de vida perquè permet una detecció precoç, facilita un tractament amb més probabilitats d’èxit i està demostrat que la medicina preventiva té un cost econòmic bastant inferior al de la curativa.

Per exemple, si amb seguiment facultatiu controles el teu pes i perds els kilograms que tens en excés, estàs augmentant la teva esperança de vida i evites possibles complicacions, que poden derivar cap a una diabetis tipus 2 i/o malalties del cor.

Si bé la Cartera de Serveis i Productes de Salut acaba de ser aprovada, per veure fins a on es vol, a casa nostra, practicar medicina preventiva, penso que caldrà esperar a que es redacti i es publiqui el reglament previst.

És d’esperar que per gestar el reglament no es tardi 9 anys, com ha succeït amb la cartera. Confio que el reglament que s’aprovi a no tardar, inclogui proves gratuïtes per la detecció precoç dels càncers de colon i de pròstata que ara són de pagament.

Considero un greuge comparatiu que les proves de detecció precoç dels càncers de colon i de pròstata siguin de pagament, mentre que les mamografies preventives, realitzades a les dones cada dos anys, són gratuïtes fins a un límit d’edat.