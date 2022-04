Horòscop de l’11 al 17 d’abril

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Aquests dies haureu d’anar molt en compte perquè sembla que tot us ha de caure a sobre, cada cosa que passi us portarà feina a vosaltres i, sobretot, a casa, tothom sembla que us busqui per arreglar els seus problemes. Haureu d’agafar-vos-ho amb molta paciència i mirar de no voler arreglar-ho tot que segur que no podreu, demaneu ajuda sense cap vergonya i apreneu a delegar feines, anirà millor.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Tot anirà molt lligat amb el sentir i les sensacions, haureu de fer cas al que sentiu perquè la vostra intuïció us pot salvar d’algun moment força dolent, o sigui que mireu d’estar al cas del que la ment us recomana. Per altra banda, no dubteu en fer coses per divertir-vos que us fa molta falta i almenys fareu riure a més d’un. El tema de viatjar tampoc se us posaria gens malament, si podeu, endavant.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Tindreu força dubtes del que voleu fer i el que no voleu fer i es que per una banda esteu pensant en reposar i per l’altra us moriu de ganes de fer-ne alguna i la veritat és que si voleu podeu fer les dues coses, només us heu d’organitzar i tampoc costa tant. També heu de tenir present que seran dies de preocupació per alguna cosa familiar i això en part és el que us fa tenir més dubtes, busqueu solucions.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Se us posarà molt bé mirar el que necessiteu i el que no, heu de fer neteja d’aquelles coses que realment no us fan cap falta, a part d’això és força important que comenceu a mirar de fer un canvi d’aspecte, no cal que sigui radical però sí que us cal canviar, us sorprendreu de vosaltres mateixos, ja veureu. Tindreu molt bon contacte amb la gent de fora i això us donarà bon rotllo i diversió.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Heu d’anar molt en compte amb el tema de diners, està força complicada la cosa i sembla que al llarg d’aquests dies té ganes de complicar-se encara una miqueta més. Només us demano que mireu per allà on passeu i, sobretot, que a l’hora d’anar a comprar us penseu bé si el que agafeu us cal o només és un voler-ho momentani. Cal que sigueu previsors en aquest aspecte i penseu que el mes és llarg encara.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Tot i que estareu molt decidits a que tot estigui molt preparat i voldreu ser molt previsors tindreu imprevistos i això us farà perdre el control, és molt important que respireu a fons i no us esvereu, ja que si us deixeu portar pels nervis acabareu força malament. El millor que podeu fer és comptar fins a deu i tornar a mirar allò que us atabala buscant sortides més fàcils i positives i sinó, demaneu consell, que sempre va bé.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Totes les coses lligades amb viatjar us faran estar de bon humor, o sigui que ja podeu començar a fer plans i a buscar la manera de sortir i de no parar gaire per casa. De fet, ja en tindreu ganes i això us farà buscar la manera o l’excusa que ja està prou bé. En el camp de la feina és allà on potser les coses estaran una mica més complicades i haureu de mirar de posar-hi molta paciència i calma.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

La responsabilitat i la serietat sembla que tenen ganes de fer acte de presència a la vostra vida i en certa forma ja us va bé, però heu de mirar que això no us deixi massa negatius, ja que una cosa és veure la realitat i buscar maneres de canviar-la perquè sigui millor i l’altra és quedar-se en l’aspecte negatiu i no fer res per canviar-ho. Per tant, el més necessari és que feu alguna cosa per millorar.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Pot ser fàcil que us acabeu discutint amb la figura del pare i que les coses a casa siguin una mica complicades, bàsicament teniu mals moments i no sabeu com els heu de portar, a més per arreglar-ho teniu la mala sort de dir allò menys adequat en el moment més inoportú. Us caldrà molta paciència i, sobretot, molta tranquil·litat, no deixeu que res us alteri i, sobretot, millor callar i deixar passar el temps.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

A la feina hi haureu de posar moltes ganes perquè se us farà molt pesat tot, encara que si mireu de fer les coses amb alegria serà mes fàcil i podeu fer que sigui diferent. Però el que realment se us posarà complicat serà el tema de parella, ja que us costarà molt entendre-us, és com si un parlés de peres i l’altre de taronges, mireu de no tenir en compte els petits comentaris que sentiu i mireu de ser neutrals.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Hi haurà molts dubtes i moltes preguntes que us faran ballar el cap i és molt important que no us agafeu les coses com si fossin impossibles, la veritat és que heu de lluitar una mica més del que esteu fent per poder tirar endavant i cal que això us quedi molt clar, tirar la tovallola només serveix per deixar coses inacabades que més endavant tornen a aparèixer, o sigui que ja podeu fer el que sigui necessari.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Romàntics, simpàtics i poètics seran els qualificatius que us poden definir aquests dies i estaria bé que sempre fos així, però com que no és el cas ja podeu aprofitar el temps que això duri per poder estar ben feliços i contents a banda d’encomanar el que sentiu a tothom que conegueu, o sigui que ja us pot quedar clar que l’alegria s’encomana i no es pot guardar per un de sol, s’ha de repartir.