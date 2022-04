Gelat casolà d’almívar de llet

Fresquet i amb pocs ingredients, així es fa un deliciós gelat de llet casolà. Si a més, afegim la nata i la llet en la seva versió lleugera, obtindràs unes postres que a més de riquíssimes no ens aportaran tantes calories extres. El procés d’elaboració és senzill (perquè no necessitem cap eina especialitzada) i rapidíssim, ja que en tan sols 10 minuts estarà llest.

Ingredients:

500 ml de nata

200 ml de llet condensada

2 cullerades soperes d’almívar de llet (o uns 50 g)

Elaboració:

En un bol aboquem la llet condensada i les 2 cullerades d’almívar de llet i barregem fins a obtenir una crema homogènia. Retirem.

En un altre recipient muntem la nata amb ajuda d’unes varetes elèctriques o bé manualment. Una vegada muntada, afegim la mescla anterior. I anem removent acuradament amb moviments envolupants i suaus per a no perdre la textura i suavitat que ens aporta la nata muntada.

Una vegada llest, posem en un recipient al congelador durant tota la nit.

Abans de servir, treure uns 10 minuts abans del congelador i adornar amb xarop de xocolata.

Un consell…

Si volem que el gelat no cristal·litzi, existeix una solució. Procura que la nata estigui freda abans de muntar-la i que també ho estiguin tant les varetes o els utensilis que farem servir, com el bol. Per a això, introdueix-los a la nevera o en el congelador durant una estona.

A més fent el mateix procés i substituint l’almívar de llet per xocolata en pols o fruites, podrem degustar una infinitat de sabors i opcions al gust de tots.