Un excursionista atrapat per una allau mor al Pas de la Casa

Un excursionista ha perdut la vida aquest dissabte després de quedar sepultat per una allau al vessant del Pas de la Casa, a la zona del pic Blanc. Els fets han passat cap a les dues de la tarda, quan una dona que l’acompanyava ha trucat als serveis d’emergències alertant que s’havien quedat atrapats a la neu entre el pic Negre i el pic Blanc.
Dos equips del Cos de Bombers s’han desplaçat immediatament fins a la zona, on han pogut localitzar la víctima gràcies al gos de rescat. L’home, que no resideix a Andorra, no portava al damunt el detector de víctimes d’allaus, un dispositiu clau per a facilitar la recerca de persones sota la neu.
Els bombers, un cop han accedit fins a l’excursionista colgat, han dut a terme una reanimació cardiopulmonar al mateix lloc dels fets fins a l’arribada del SUM, que s’han fet càrrec a partir d’aquí de l’atenció sanitària.
Malauradament, ni els serveis d’emergència ni els equips sanitaris no han pogut recuperar les constants vitals de l’home.
Dos rescats lleus
També hi ha hagut dos rescats més lleus, un home que es trobava malament, prop de la zona de Canòlich, i a Cabanasorda, un home que ha patit ferides lleus fent esquí de muntanya.
Protecció Civil ha recordat a través de les seves xarxes socials que, tot i que el risc d’allaus és baix, cal mantenir la màxima precaució. Des del departament s’ha indicat que les vessants orientades a l’est i al sud han presentat més sensibilitat per l’acumulació de neu ventada.
El Servei Meteorològic ha advertit que als vessants orientats a l’est hi ha hagut capes febles a la part inferior del mantell que poden ser desencadenades, de manera que és especialment important planificar la ruta amb cura abans de sortir.