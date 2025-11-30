Gina del Rio, 52a, i Irineu Esteve, 63è, a la Copa del Món de Ruka

La Copa del Món d’esquí de fons de Ruka (Finlàndia) s’ha tancat aquest diumenge per als esquiadors del Principat, Irineu Esteve i Gina del Rio. Pel que fa a Esteve, competia als 20km mass start en skating. L’andorrà ha estat 63è després que en el quilòmetre cinc caigués en una baixada i perdés més de 30 posicions. Esteve ha finalitzat amb un crono de 46.56,4 a 2.13,9 del guanyador, el noruec Harald Amundsen, que s’ha imposat amb 44.42,5 sobre el seu compatriota Einar Hedegart (+1,9) i el suec Edvin Anger (+2,3).
Irineu Esteve es mantenia entre els primers als primers quilòmetres de la cursa. Al km5 era 34è amb +16,4 segons respecte al cap de cursa, però just després, en una caiguda a alta velocitat, perdia de cop més de trenta posicions. L’andorrà ha intentat recuperar places, però no ha pogut tornar a les posicions inicials després de la caiguda.
Xabier del Val, responsable de l’equip nacional de fons: “Un dia complicat perquè la caiguda ens ha condicionat molt. Tenia uns esquís més inestables i això ens ha acabat de perjudicar en un dia com avui. Ha estat una caiguda a molt alta velocitat i a més de totes les posicions que ha perdut, s’ha deixat allà moltes energies per a intentar recuperar posicions. Una neu dura, gelada, unes condicions molt dures aquí a Finlàndia i un primer cap de setmana de Copa del Món difícil”.
Gina del Rio, 52a
La Copa del Món de Ruka (Finlàndia) finalitzava aquest diumenge amb la cursa femenina dels 20km mass start en skating i amb Gina del Rio a la sortida i que ha estat 52a. Del Rio ha finalitzat la cursa amb un crono de 55.57,7, a 5.32,8 de la guanyadora, que ha estat la sueca Jonna Sundling amb 50.24,9, a la qual han acompanyat al podi la nord-americana Jessie Diggins (+2,3) com a segona, i la noruega Heidi Weng (+2,8) tercera.
Als primers quilòmetres, Del Rio se situava en un grup entre les 30 primeres, a 18 segons. Després perdia algunes posicions fins que en el quilòmetre 5,1 es trobava en la 52a plaça amb +1.11,0. Al km10 perdia un parell de posicions, fins que a la part final aconseguia retallar els 30 segons que perdia respecte a la 52a, i avançar-la per a fer-se seva aquesta posició.
Xabier del Val, responsable de l’equip nacional de fons: “Dissabte va haver-hi coses positives, avui estem una mica més lluny amb temps i amb corredores que sobre el paper tenen el mateix nivell. Hem de buscar les solucions i estem treballant per a això”.