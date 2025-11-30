Tercer lloc per a Bartumeu Gabriel al segon eslàlom FIS d’Storklinten

Aquest diumenge, a Storklinten (Suècia), s’ha disputat el segon eslàlom FIS amb Bartumeu Gabriel al podi. L’andorrà ha estat tercer, mentre que Àlex Rius i Xavier Cornella han estat 14è i 16è, respectivament. Gabriel ha estat tercer amb 1.31.12, a +0.42 respecte al guanyador, que ha estat l’islandès Gauti Gudmundsson amb 1.30.70. Segon al podi ha estat el suec Filip Aronsson amb +0.40. Bartumeu Gabriel havia guanyat la primera mànega, amb 0.31 sobre Aronsson, però a la segona mànega s’ha deixat +0.82 per a ser 11è de mànega respecte a Gudmundsson, que ha assolit aquí la victòria.
Amb aquesta tercera posició, Gabriel ha marcat 26.38 punts FIS, a prop dels seus actuals 22.94 Per la seva part, Àlex Rius ha estat 14è amb +2.03, mentre que Xavier Cornella ha acabat 16è amb +2.10.