El segon ‘Work on Andorra’ debatrà sobre intel·ligència artificial, canvi climàtic, sostenibilitat empresarial i l’Acord amb la UE

Infografia representant la intel·ligència artificial (iStock)

El fòrum ‘Work on Andorra’ arriba dimarts vinent, 22 d’octubre, a la segona edició, consolidant-se com un espai de diàleg i anàlisi sobre el futur econòmic i social d’Andorra. L’esdeveniment, que tindrà lloc a l’Unsquare Studio d’Andorra la Vella, reunirà experts nacionals i internacionals per a debatre sobre els reptes i oportunitats que afronta el país, tot plegat emmarcat en els eixos ESG (entorn, social i govern), un marc estratègic per a empreses i administracions.

‘Wotk on Andorra’, que combina taules rodones i entrevistes amb veus autoritzades, té com a objectiu aportar conclusions i propostes per al futur econòmic i social del Principat. Entre les temàtiques destacades, es debatrà al voltant d’assumptes tan rellevants com de quina manera pot afectar la intel·ligència artificial o el canvi climàtic en un petit país com Andorra; quins haurien de ser els compromisos de les empreses amb la sostenibilitat; o l’impacte que pot tenir l’Acord d’associació amb la Unió Europea per al país.

La jornada clourà amb una entrevista a la dietista Marta Pons, que tractarà sobre com la transformació dels aliments a baixa temperatura pot millorar la dieta de les persones, fent-la més saludable i equilibrada. Seguidament, s’oferirà un Brunch elaborat amb productes de quilòmetre zero i de proximitat reafirmant el compromís de sostenibilitat de la jornada.





El programa

09.00 h Acreditacions.

09.30 h Intel·ligència Artificial en un petit país: oportunitat o amenaça?

10.15 h Canvi climàtic: reinventant Andorra.

11.00 h Coffee break.

11.30 h Sostenibilitat: què poden fer les empreses per un millor futur

12.15 h Mirant a Europa: avantatges i desavantatges de l’Acord amb la UE.

13:00 h Quilòmetre zero: més sostenible, més saludable.

13:00 h Brunch.