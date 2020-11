Un centenar de nous positius en les darreres 24 hores i altes a El Cedre i a l’UCI

Els 111 nous casos en les darreres 24 hores han fet elevar el total d’afectats des de l’inici de la pandèmia als 5.319 –4.462 corresponen a la segona onada–. Per altra banda, el nombre de recuperacions ja supera les 4.000, concretament són 4.043 persones les que han superat la Covid-19.

Segons les dades facilitades per Govern, hi ha 1.201 casos actius; d’aquests, 19 persones resten ingressades a planta de l’Hospital Nostra Senyora Meritxell i 9 a l’UCI (7 de les quals requereixen ventilació mecànica). A la planta COVID-19 habilitada al Cedre hi ha 4 persones.

Finalment, pel que fa a la població escolar, 24 aules estan sota vigilància activa –5 total i 19 parcial– i 17 en vigilància passiva.