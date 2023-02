La Federació Portuguesa de Natació signarà un conveni de col·laboració amb la FAN

António José Silva, president de la Federació Portuguesa de Natació (Golfinho Sports)

Aquest divendres, 17 de febrer, en visita oficial organitzada per la Federació Andorrana de Natació (FAN) i amb la col·laboració del ministeri de Cultura i Esports, António José Silva, president de la Federació Portuguesa de Natació (FPN), signarà un conveni de col·laboració institucional entre ambdues federacions.

Silva és una autoritat de la natació mundial, segons apunten des de la FAN. És president de la Lliga Europea de Natació (LEN) i vicepresident de ‘World Aquatics’ nova denominació de la Federació Internacional de Natació (FINA) l’entitat màxima de la natació mundial.

El conveni que signarà amb el president de la FAN, representa una oportunitat per a afavorir l’activitat aquàtica des de l’àmbit competitiu de tots dos països. Conjuga mitjans i competències per a la cooperació entre les dues entitats i estableix un escenari que contempla accions conjuntes que poden beneficiar a esportistes i tècnics; i impulsen l’ús de les instal·lacions esportives.

En aquest sentit, des de la federació s’està gestionant la visita d’António José Silva, com un esdeveniment institucional molt favorable per a les pretensions de futur de la FAN. Es comptarà amb la presència de la ministra de Cultura i Esport i del secretari d’Estat per a l’Esport, entre altres autoritats.