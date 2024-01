Un Andorra sense gol perd a la Romareda (2-0) i fa aigües

Imatge del Saragossa 2 – FC Andorra 0 (club)

A la segona divisió, el 2024 no ha començat gens bé per a l’FC Andorra que ha encadenat la segona derrota en dos partits en aquest nou any. Un encontre jugat avui dissabte, a les 16:15 hores, ja que ahir divendres es va haver de d’ajornar per la nevada caiguda a Saragossa. Els tricolors han caigut amb els manyos per 2 a 0 i gràcies.

Aquest dissabte s’ha vist un FC Andorra molt pla, molt pobre, en el que sobretot els interiors no han sabut portar el partit. Tenia la pilota, però sense activar ni generar res en un 11 on no hi havia desbordament individual, on Karrikaburu, el nou fitxatge ha estat molt desaprofitat en atac.

El partit ha començat gèlid, com l’ambient que es respirava en un estadi de la Romareda que avui dissabte ja s’ha despertat sense el blanc amb el qual va anar a dormir anit. No ha estat fins a les acaballes de la primera part, quan el Saragossa s’ha avançat al minut 44, amb un gol de Francho Serrano a passada del exAndorra, Marc Aguado, fill del mític Xavier Aguado, ídol a la capital aragonesa. Un Marc Aguado que s’ha hagut de retirar lesionar al minut 51 de la segona part.

Un FC Andorra sense idees ha seguit amb la mateixa tònica a la segona part i ha vist com Fran Gámez feia el segon gol a passada de Víctor Mollejo al minut 67, un minut abans el jugador de l’equip ‘manyo’, Toni Moya, estavellava la pilota al pal, i encara sort ha tingut l’equip d’Eder Sarabia que el VAR anul·lés al minut 72 el gol de Maikel Mesa, que hagués estat el 3-0 en el marcador.

Ara l’FC Andorra va 20è a la classificació, amb 23 punts, a un punt de sortir del descens, el proper partit dels andorrans serà diumenge 28 de gener, a les 16:15 hores contra l’Elx. Es veurà si amb Eder Sarabia a la banqueta o no…