Domini de Rémi Bonnet i Emily Harrop en una Individual Race espectacular a la Copa del Món ISMF Comapedrosa Andorra

La francesa, Emily Harrop, ha demostrat a Andorra el seu potencial (organització)

La Copa del Món ISMF Comapedrosa Andorra 2024 ha arrencat amb una espectacular primera jornada, en què la meteorologia i les condicions dels circuits han estat molt bones, especialment després de la petita nevada d’ahir divendres. Els grans dominadors han estat el suís Rémi Bonnet i la francesa Emily Harrop, que s’han endut amb solvència la Individual Race d’Arinsal.

En categoria masculina, Bonnet ha demostrat una gran condició física des de l’inici que li ha permès agafar un còmode avantatge en el tram inicial, el qual ha mantingut fins al final per a completar la cursa en 1 h 30’ 15’’. “Les cames han estat molt bé avui, he pogut escapar-me de seguida perquè he vist que a les pujades estava bé, la qual cosa m’ha permès no haver de prendre riscos a les baixades”, ha assenyalat el suís. El francès Thibault Anselmet, guanyador de la Individual l’any passat, ha estat segon després d’avançar al seu compatriota, Xavier Gachet, en la pujada final. Ambdós han completat el podi arribant a 25 segons i 1’ 34’’ de Bonnet, respectivament.

Per la seva part, els andorrans Oriol Olm (1 h 43’ 26’’) i Adrià Bartumeu (1 h 53’ 13’’) han finalitzat en la 32a i 42a posició, respectivament. Olm ha estat lluitant gairebé fins al final entre el 20è i el 30è, però al darrer revolt ha caigut i ha perdut posicions. “La cursa ha anat molt bé, he estat lluitant en tot moment per un top 20 o un top 30, però a l’últim revolt he caigut i se m’ha sortit l’espatlla. Me l’he tornat a posar i l’última pujada l’he fet serrant les dents”, ha assenyalat l’andorrà. Per la seva part, Bartumeu ha explicat que “he fet un parell d’errades tècniques, concretament se m’han tret les pells, i m’he retrobat una mica sol al final. M’ha costat una mica i no hi havia molt bones sensacions, però hem serrat les dents i hem fet el que he pogut”. Els dos corredors locals han destacat també el gran suport que han rebut dels espectadors durant tot el recorregut, amb un “ambient increïble” i han volgut “agrair molt el suport”.

En categoria femenina, Emily Harrop s’ha imposat amb un marge important sobre totes les seves rivals i ha completat el circuit, que era més curt i tenia menys desnivell que la cursa masculina, amb un registre d’1 h 33’15. “A nivell de sensacions no estava segura de com estaria de forma, però al final m’he trobat bé i estic contenta de la meva cursa d’avui”, ha assenyalat la francesa. Per la seva part, la italiana Alba de Silvestro i la francesa Célia Perillat-Pessey han completat el podi femení arribant a meta 1’ 20’’ i 3’ 20’’ després de Harrop, respectivament.





“És un plaer tornar a fer una cursa alpina”

L’itinerari A5 de la Indivudal Race ha estat molt ben valorat per tots els atletes. El circuit tenia com a punt de sortida i arribada el Xalet Igloo del sector Arinsal, a 2.300 metres, però amb moltes zones tècniques i d’alta muntanya, com la Portella de Sanfons i el cim de Miquelets, i el pic de Sanfons com a punt més alt. En total un desnivell de 1.610 metres en la categoria masculina i 1.370 per a la femenina. “És la primera cursa en molt de temps amb molta part tècnica i és un plaer tornar a fer una cursa alpina de veritat”, ha indicat Bonnet, mentre que Harrop ha explicat que “hem tingut un superitinerari, jo personalment tenia moltes ganes de fer una cursa tècnica amb fora pista i alta muntanya”. Bartumeu també ha posat en relleu que “les condicions estaven molt bé”.





La Vertical Race, en directe per RTVA i Olympic Channel

La Comapedrosa Andorra 2024 conclourà aquest diumenge amb la Vertical Race, una de les proves més tradicionals de tots els recorreguts de la Copa del Món i que es disputa íntegrament per pista d’esquí. El circuit tindrà un recorregut de 3,5 km i 720 metres de desnivell, amb sortida a la base de la pista Les Marrades, a 1.580 metres, i arribada al Xalet Igloo, a 2.300 metres.

La primera cursa, la de la categoria femenina, està prevista per a les 9.30 hores, mentre que la categoria masculina arrencada per a les 10.10 hores, i ambdues es podran seguir per RTVA i per Olympic Channel. Actualment, els rècords de l’ascens més ràpid els tenen Axelle Gachet-Mollaret (amb un temps de 30’ 38’’) i Rémi Bonnet (25’ 55’’), ambdós aconseguits l’any 2021. “La meva cursa preferida és la vertical i intentarem fer un nou rècord de la cursa”, ha assegurat el suís.

L’andorrà Arnau Soldevila formarà part de la cursa juntament amb Adrià Bartumeu, mentre que la participació d’Oriol Olm està en dubte després de la caiguda d’avui dissabte.