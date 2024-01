La Generalitat aprova el decret per a la delegació d’Acció Climàtica a l’Alt Pirineu i Aran, que s’ubicarà a la Seu

Edifici annex del Consell Comarcal de l’Alt Urgell

La Generalitat de Catalunya ha aprovat aquesta setmana el decret que estableix la reestructuració del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Aquesta modificació legislativa és la que ha de permetre la creació de la nova delegació d’aquesta conselleria a l’Alt Pirineu i Aran, que estarà ubicada a la Seu d’Urgell.

Aquestes oficines s’instal·laran a les dues plantes de l’edifici annex del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, que aquest ens ha acordat cedir al Govern per a facilitar la instal·lació de delegacions territorials. L’altre departament que té previst situar-se en aquestes instal·lacions és el de Territori.

L’aprovació de la remodelació del Departament d’Acció Climàtica s’ha tramitat mitjançant el Decret 14/2024, de 16 de gener. El delegat del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Josep Castells, ha assegurat que aquesta mesura serà “un pas definitiu cap a la creació d’una estructura pròpia, fonamental per al Pirineu, que contribuirà a l’elaboració de polítiques públiques adaptades a les necessitats del nostre territori i permetrà una millor gestió dels recursos disponibles”.

Castells recorda que, a banda dels dos departaments previstos a la Seu, aquesta legislatura ja s’ha desplegat plenament les seus territorials pirinenques de les conselleries d’Educació, Salut i Igualtat i Feminismes, totes elles situades a Tremp, i la de Cultura, al Pont de Suert. I hi afegeix que “el Departament de Salut ha recuperat, després d’una dècada, una gerència única per a la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran”, ubicada igualment a Tremp, i que està previst també el desplegament d’Interior. Dins d’aquest darrer departament, indica, “s’ha recuperat la plaça de responsable de Protecció Civil després d’un buit de més de deu anys”, tot ubicant-la a la Seu d’Urgell.

El delegat del Govern considera que això forma part del “compromís d’aquest Govern amb l’equitat territorial, que no només s’està materialitzant amb estructures sinó també amb l’acció de govern. En aquesta línia també hi situa l’impuls actualment de l’Agenda Rural de Catalunya, l’Estratègia del Pirineu i l’Estratègia de relleu generacional agrari de Catalunya, a més de l’actual tramitació de l’Estatut del Municipi Rural i l’avantprojecte de la nova Llei d’alta muntanya, que se sotmetrà a informació pública al mes de març.

Josep Castells opina que “els Serveis Territorials són una peça clau en l’engranatge que connecta el Govern de la Generalitat amb la Catalunya sencera”, perquè “recullen informació, traslladen necessitats, asseguren una bona gestió dels recursos i fan d’enllaç entre el Govern, els ajuntaments i els consells comarcals”. I creu que “des del 2021, hem avançat en el desplegament com no s’havia fet mai abans” i continuen “treballant per a posar en marxa el màxim possible d’estructures territorials abans d’esgotar la legislatura. Castells acaba dient que cal avançar en el trencament de “la lògica estatal de divisió en províncies, que no ens és pròpia” i que “s’ha traduït durant massa temps en un oblit sistemàtic de les necessitats de l’Alt Pirineu i Aran” i “en una manca clara de comprensió de les dinàmiques que diferencien el nostre territori del pla de Lleida i de les comarques gironines”.