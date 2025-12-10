Un agressor sexual amb TEA veu rebaixada la seva pena als nou anys

El Tribunal de Corts ha rebaixat la pena per al jove acusat d’una una agressió sexual i dos intents de violació a menors. Inicialment, l’acusació particular demanava 24 anys de condemna, però el Tribunal de Corts ho ha deixat, finalment, en 9. El tribunal ha tingut en compte com a eximent, la condició de persona amb trastorn d’espectre autista (TEA) del processat. En tot cas, es tracta d’una condemna llarga. La decisió de Corts es pot recórrer al Tribunal Superior.
La crònica dels fets arrenca el maig de l’any passat, arran de la denúncia d’una nena. Durant la investigació, se’n van presentar dues més. Això va provocar que l’ara condemnat ingressés en presó provisional.
Per a la defensa, que en demanava l’absolució, no hi havia cap prova d’actuació delictiva. Així mateix, posava en relleu que el seu client pateix un trastorn d’espectre autista i, per tant, no era plenament conscient dels seus actes, considerant-lo inimputable penalment.