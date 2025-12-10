Andorra referma el seu compromís amb els drets humans i la independència judicial en el debat europeu sobre migració

El secretari d’Estat de Justícia i Interior, Joan León, ha participat aquest dimecres a la Conferència informal de ministres de Justícia del Consell d’Europa, dedicada a la qüestió migratòria en relació amb el Conveni Europeu de Drets Humans (CEDH). Durant la seva intervenció, León ha subratllat que “la lluita contra el tràfic de migrants i la tracta d’éssers humans ha de ser ferma i sense caure en l’error d’assimilar migració irregular i criminalitat”. En aquest sentit, ha celebrat que s’hagi aconseguit un compromís en el document de conclusions i decisions adoptat a la conferència d’aquest dimecres que posa l’accent en la protecció de les víctimes i en l’aplicació de penes dures als responsables d’aquestes explotacions.
Aquesta conferència s’ha impulsat a iniciativa del secretari general del Consell d’Europa per a debatre sobre aquestes matèries en el marc de la institució europea que té com a missió fonamental la promoció dels drets humans, la democràcia i l’estat de dret en resposta a la iniciativa de diversos estats europeus que estaven tractant aquesta qüestió fora del marc institucional.
Davant d’aquesta dicotomia, el secretari d’Estat ha reiterat el compromís d’Andorra amb el sistema del Conveni Europeu de Drets Humans, la separació de poders i l’estat de dret, “condicions indispensables per a la nostra democràcia i la convivència”. Així mateix, ha defensat “la importància de la independència, imparcialitat i autoritat del Tribunal Europeu de Drets Humans, així com l’obligació incondicional dels estats de complir les seves sentències”.
León ha recordat que “la responsabilitat dels governs de vetllar per la seguretat nacional i protegir les fronteres no pot fer oblidar que les persones migrants són també subjectes de protecció, sense discriminació”.
Finalment, ha conclòs apuntant que “Andorra continuarà treballant per a un enfocament equilibrat, inclusiu i respectuós amb la dignitat humana en qualsevol resposta als reptes migratoris”. Amb aquesta participació, el Principat referma el seu paper com a soci fiable i coherent dins el Consell d’Europa, contribuint a la recerca de consensos que reforcin la democràcia, l’estat de dret i la protecció dels més vulnerables.