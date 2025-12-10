Colonial SFL i un grup d’inversors liderat per Andbank compren la seu de Naturgy a Madrid

Colonial SFL i un grup d’inversors liderats per Andbank España han tancat l’adquisició de l’emblemàtic edifici que alberga la seu de Naturgy a Madrid, situat en el número 38 de l’avinguda d’Amèrica. L’immoble, adquirit per més de 80 milions d’euros a Grosvenor, compta amb 13.000 metres quadrats distribuïts en 13 plantes i va ser completament renovat abans d’acollir les oficines centrals de Naturgy el 2021, que té un contracte de llarga durada a l’edifici. L’operació ha estat assessorada per les consultores immobiliàries Cushman & Wakefield i Savills, i des de l’àmbit legal per Gomez Acebo i Pombo, i Simmons & Simmons. Savills IM ha actuat com a Asset Manager de l’actiu, i EY ha dut a terme la due diligence comercial.
Després d’aquesta operació, Colonial SFL compta amb 39 edificis a Madrid que sumen més de 500.000 m², i consolida la seva vinculació històrica amb Naturgy, ja que també té entre els seus actius la seu de la companyia a Barcelona, situada al número 525 de Diagonal. Juan Manuel Ortega, Chief Investment Officer de Colonial SFL, ha afirmat que “l’adquisició de la seu de Naturgy a Madrid reforça la nostra aposta pels edificis en ubicacions estratègiques, i consolida el posicionament de Colonial SFL com a líder paneuropeu al mercat d’oficines de màxima qualitat.” Ortega ha afegit que “és una operació que encaixa plenament amb la nostra visió de creació de valor a llarg termini i que respon a la demanda creixent d’espais eficients, sostenibles i ben connectats.”
Inversions en economia real
Andbank Espanya compta amb prop de 2.000 milions d’euros invertits en projectes que inverteixen en negocis patrimonialistes –infraestructures, immobiliari o energies renovables- o en altres oportunitats del mercat -fons de venture capital o private equity de la seva gestora Actyus o operacions del mercat en les quals l’entitat veu valor (ampliacions de capital, sortides al MAB, etc.).
L’entitat financera és pionera a proposar a inversors la participació en projectes d’economia real que permeten invertir en negocis, diversificar les carteres i obtenir rendibilitats de forma descorrelacionada amb els mercats. En aquest cas, el grup d’inversors liderats per Andbank han invertit una part significativa del capital empleat en l’adquisició. “Participar en la compra d’un actiu emblemàtic al costat de Colonial SFL suposa entrar en un mercat d’oficines que es troba immers en una dinàmica de preus i liquiditat molt favorable, amb un inquilí de llarg termini i de referència”, afirma Oriol Huguet, director de Corporate finance d’Andbank.
Sobre Colonial SFL
Colonial SFL és la plataforma líder al mercat immobiliari comercial prime d’Europa, amb presència a les principals zones de negoci de Barcelona, Madrid i París. Posseeix una cartera única de propietats comercials que sumen més d’1 milió de m², amb un valor de mercat que supera els 11.800 milions d’euros. El Grup segueix una estratègia dedicada a llarg termini centrada en la creació de valor a través d’una cartera de clients d’alta qualitat i l’apreciació d’actius. De cara al futur, Colonial SFL continuarà liderant la transformació urbana dels centres de les ciutats en el mercat europeu, reconegut per la seva experiència i professionalitat, solidesa financera i rendibilitat, al mateix temps que aporta excel·lents solucions immobiliàries sostenibles i adaptades a les necessitats dels seus clients.