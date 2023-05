Ull Nu fa d’Andorra un país de cine

Els guardonats en el festival Ull Nu 2023 (festival)

El Festival Ull Nu 2023 arriba a la seva fi després d’una edició plena d’emocions, creativitat i excel·lència cinematogràfica. L’edició d’enguany, coincidint amb el desè aniversari, ha deixat una magnífica impressió tant als convidats del festival Cinemania del Quebec, com als amants del setè art i de la indústria audiovisual. Durant els darrers dies, cinèfils, directors, productors, actors i apassionats s’han unit per a celebrar la diversitat i l’originalitat al món del cinema als Pirineus.

El festival ha ofert una àmplia gamma de pel·lícules de diferents gèneres i estils, proporcionant també una plataforma única perquè els cineastes emergents seleccionats competissin amb les seves obres davant una audiència global.

El centre de Congressos d’Andorra la Vella ha acollit aquest diumenge l’entrega de premis del concurs de llargmetratges i curtmetratges de la desena edició del Festival Ull Nu. El festival va presentar una selecció excepcional de pel·lícules acuradament escollides. El concurs havia rebut 600 peces de cineastes dels Pirineus, i les obres exhibides van ser elogiades per la qualitat artística, narrativa i i per la temàtica innovadora. Un jurat compost per experts ha seleccionat els guanyadors.

Enguany, els professionals que han triat les obres premiades han estat Désirée Guirao, dissenyadora de vestuari (Andorra), Guilhem Caillard, director general i de la programació Festival de Cinema CINEMANIA – Montreal, Quebec (Canadà), Franck Loire, director general Cinémathèque de Toulouse (França). El jurat del Carnet Jove ha estat representat per Àlex Llorens, Jane Claudine Cantor i Òscar Pichel.

El Premi Arxiu Nacional d’Andorra a la Preservació de la memòria històrica ha estat per Quines flors es porten a una fossa? d’Elena Gilda, amb una dotació de 1.000 euros.

Pel que fa al Millor llargmetratge avaluat pel jurat Carnet Jove, ha estat per a Lukas Dhont, amb l’obra Close, i un premi de 700 euros; i el millor Curtmetratge per Pobre Antonio de Mariana Ferreira i Eudald Rojas, amb 500 euros.

El premi Fòrum de la Joventut d’Andorra a la millor direcció ha estat per Muerte en Torrevieja, d’Adriana Arratia, i dotat amb 1.000 euros.

La peça que el jurat ha valorat com a Millor fotografia, Premi ofert per la Comissió Nacional Andorrana de la Unesco, ha estat per a Nathan Le Graciet amb Le temps qui passe, i per valor de 800 euros.

El Premi Consell General d’Andorra a la Millor obra, dotat amb 1.000 euros, ha estat per a El Bus, de Sandra Reina.

El premi millor dotat, el Millor llargmetratge/migmetratge (òpera prima), que atorga el Govern d’Andorra amb 3.000 euros, enguany se l’ha endut l’obra Alteritats, de Nora Haddad i Alba Cros.

Pel que fa al Premi ULL NU LAB de guió, dotat amb 500 euros, ha estat per a Belgrado, d’Izar Invierno.

Finalment, el Premi del públic Comú d’Andorra la Vella al Millor Curtmetratge ha estat per a Pobre Antonio de Mariana Ferreira i Eudald Rojas i, en la categoria Millor llargmetratge (òpera prima), per a Tener Tiempo, de Mario Alejandro Arias, Gabriela Alonso i Nicolás Martín.





Balanç global

El festival ha rebut la visita de nombrosos convidats de renom de la indústria del cinema del Quebec. Directors i experts en la matèria van compartir els seus coneixements i experiències en xerrades, enriquint el diàleg sobre el cinema i les seves obres. A més, el festival va proporcionar un ambient propici per al networking i la col·laboració entre els professionals de la indústria. Els participants van tenir l’oportunitat d’establir contactes, intercanviar idees i explorar noves possibilitats de col·laboració.

L’exposició Liminal, de LP Rondeau, al Museu Bici Lab Andorra la Vella, encara estarà oberta al públic fins al 31 de maig, de les 10 a les 18 hores (dilluns tancat). El Festival ha comptat amb una bona assistència de públic, reafirmant la seva posició com un esdeveniment destacat al calendari cultural andorrà. Com cada any, l’esdeveniment ha deixat una molt bona impressió, encoratjant la innovació i, per això, Ull Nu ja prepara l’edició de 2024 amb l’objectiu de continuar sent un punt de referència i ampliant els seus dominis.