A l’últim minut i de penal. Ben jugat!

Àlex Valle en una acció del partit FC Andorra – Tenerife (FC Andorra)

Primera part de domini total de l’FC Andorra davant el Tenerife a l’Estadi Nacional, avui diumenge, amb 2.021 espectadors. Incomprensible que no s’hagi arribat al descans amb una superioritat en el marcador a favor del conjunt tricolor. Només havien passat 4 minuts de partit quan Iván Gil enviava una pilota a la fusta. 5 minuts després, Germán no podia rematar una centrada de Jacobo en una ocasió de perill. I, molt aviat també, al 16, Iván Gil, novament, tornava a estavellar l’esfèrica al pal. Al 36, Germán, tornava a inquietar la porteria visitant. Una veritable llàstima i poca sort per als d’Eder Sarabia que mereixien marxar als vestidors, almenys, havent estrenat el lluminós.

Amb empat a zero gols començava la segona meitat d’aquest matx corresponent a la 40a jornada de la lliga SmartBank. Al calendari només en resten dues de la fase regular per jugar. A partir d’aquí seran els equips que lluitaran per a l’ascens i el descens els que seguiran competint. No és el cas de l’FC Andorra que finalitzarà el seu primer any a la segona divisió, a la zona tranquil·la de la taula.

Amb la pilota en joc, Carlos ho intentava al minut 64 dins l’àrea, però Soriano evitava que el Tenerife encaixes la primera diana. Els tamarros seguien mereixent més. També Germán, tot energia, incidia en atac i, novament Soriano, salvava la vida als illencs al 66. Ja al 70, Aguado veia la primera tarja groga de l’Andorra i del partit. Els del Principat estaven endollats, però el premi no arribava. I, quan semblava que l’encontre acabaria amb empat a zero, el VAR convida l’àrbitre a xiular penal sobre Hector Hevel. Només quedava -no era poc- transformar-lo. L’encarregat ha estat Carlos Martínez, fent justícia al vist durant el partit (1 a 0). Com diu aquella expressió tan famosa en futbol: guanyant, al darrer sospir i de penal. Tres punts més a la butxaca i l’FC Andorra que supera el Tenerife a la classificació. Ben jugat!