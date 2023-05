Horòscop del 15 al 21 de maig

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Si esteu afectats per alguna qüestió de salut podeu estar contents ja que al llarg d’aquests dies podeu tenir molt bones influències en aquest sentit per a poder alleugerir molt el vostre estat físic. Per altra banda estareu molt xerraires i això us anirà bé per a desfogar-vos una mica ja que últimament les coses sembla que tenen tendències a fer-se carregoses per a vosaltres i esteu massa cansats del mateix, sempre.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

El que teniu més ben marcat aquests dies és el tema de viatges i desplaçaments, o sigui que ja us podeu començar a plantejar anar a fer algun vol que segur us anirà molt bé. Tingueu en compte també que les coses relacionades amb gent més gran que vosaltres us poden ésser de gran ajut, no deixeu passar l’oportunitat d’agrair les facilitats que us posin per a solucionar coses. Sempre va bé ser agraït.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Seran dies de contradiccions contínues, és molt probable que us passeu el dia pensant en que heu de fer i no tenir res clar, podríem dir que teniu uns dies d’indecisió i al mateix temps una mica desastre ja que gairebé tot us surt girat i com més ho voleu arreglar més s’espatlla. Ja podeu posar-hi paciència i molta calma, sort que aquesta situació serà temporal i que la mare us ajudarà a superar-ho.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Ja us convenia tenir uns dies de descans i de despreocupació perquè feia massa temps que, per dins, sempre hi havia aquell rosec que no us deixava tranquils del tot, ara ja està i és qüestió d’anar alegre endavant i aprofitar que els astres us afavoreixen amb forces. En el tema dels amics hi trobareu suport contant també que haureu d’ajudar-ne algun que en aquests moments està fatal i necessita de vosaltres.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Si us haig de dir què us pot passar se’m fa difícil ja que ho teniu tot ple de canvis i de sorpreses, sort que en principi són bones i no us heu pas de preocupar, de totes maneres el que no heu de fer és atabalar-vos gaire, són uns dies de moviment i prou, després tot tornarà a la normalitat. Potser que celebreu la festa d’un amic o conegut, no deixeu de passar-ho el màxim de bé que pugueu.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

A vosaltres us diré que no són els millors dies per a viatjar, ja que teniu facilitat que hi hagin entrebancs, millor deixar els viatges per a una altra estona. Però, no passa res ja que potser tampoc tindreu massa temps per a anar a donar vols, us esperen altres coses a fer que potser us interessen més i que van relacionades amb el vostre cercle d’amics, heu de sortir i divertir-vos que ja us convé, no val tancar-se.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Quan estigueu a casa voldreu estar al carrer, quan estareu al carrer voldríeu estar a casa, però no patiu perquè al llarg d’aquests dies això serà més aviat normal, la qüestió és que estareu com molt nerviosos i us costarà molt de controlar-vos. Haureu de mirar de tranquil·litzar-vos encara que us costi perquè, sinó, ho podeu passar malament per res i tampoc paga la pena, tira’t les coses a l’esquena.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Heu de mirar d’acceptar les coses tal com són perquè si continueu pujant a contracorrent al final acabareu cansant-vos de tot i és millor que no ho feu, hi ha massa coses bones en perspectiva com per a deixar-vos influenciar per un estat de mala lluna temporal. Per altra banda en la feina es preparen canvis força bons i això sempre va bé. Per cert, amb la família no us hi enfadeu que no val la pena.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Heu de mirar de vigilar més amb el que feu perquè hi ha molts moments en que correu riscs innecessaris i, això, ho heu d’evitar com sigui per a anar millor i sobretot aquests dies ja que teniu tendències a que de sobte hi hagi sorpreses no gaire divertides. Aquests dies el millor que podeu fer és anar al cine a veure alguna pel·lícula d’acció i deixar que corrin el riscs els altres que segur no els hi fa mal.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Són dies molt bons per a estabilitzar el vostre camp sentimental, o sigui que ja esteu posant fil a l’agulla i mirant de fer-ne alguna per a espavilar-vos en el tema. Per altra banda hi ha la possibilitat que hagueu d’assistir a algun acte públic al que no teniu massa ganes d’anar però és un compromís, no deixeu d’anar-hi, allà hi trobareu algú molt interessant i us ho passareu molt bé. Deixeu la mandra al calaix.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

El que feu us vindrà molt guiat pel que facin els altres i us veureu una mica atrapats amb les decisions que prenguin els demés, seguireu al piló sense vot ni veu. La qüestió és que us ho passareu la mar de bé i això sempre compensa. De totes maneres no tot serà seguir al ramat ja que hi haurà moments en els que les coses us forçaran a actuar per nassos i resoldreu bé la situació no hi patiu pas.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Us convé canviar d’aires i buscar noves coses per a fer, o sigui que mans a la obra i a veure que es pot fer per a millorar el present que ja seria hora que anés millor del que va, tot i que sinó marxa massa bé també és perquè de vegades passeu de tot i només esteu als núvols. Des d’allà dalt no es pot arreglar gaire res, per tant comenceu a baixar d’allà dalt i aneu posant els peus a terra que si no us perdreu.