La Seu: L’empresa social Grapats amplia la línia de lloguer per a esdeveniments

La caravana food truck que Grapats posa a lloguer (Bisbat d’Urgell)

L’empresa Grapats, a la Seu d’Urgell, en la seva divisió del CET Grapats, ha ampliat la seva oferta dins de la línia Rent&Event, de lloguer d’estris i instal·lacions puntuals per a organitzar esdeveniments. CET Grapats ha adquirit una Food truck preparada per a lloguer.

Es tracta d’una caravana que ha estat reconvertida “ad hoc” per a servir com a mostrador de servei de menjars preparats per a utilitzar en fires, en festes i esdeveniments diversos, que s’anomenen comercialment Food truck.

L’interior s’ha fet amb acabats en fusta, el taulell és d’acer inoxidable; disposa d’aigüera autònoma. A més, es posa a disposició del llogater tot un seguit d’accessoris per a complementar totes les activitats possibles i fer-la més versàtil: fregidora, cuina d’inducció, servidor de cerveses…

La proposta d’aquest Food truck de lloguer inclou, si és necessari, el transport al lloc on s’hagi d’utilitzar. Es pot llogar a traves de la web www.grapats.com

La presentació, en l’àmbit professional, d’aquest nou servei de lloguer, s’ha dut a terme aquest dimecres al matí, a la seu del CET Grapats, situada a l’Avinguda Guillem Graell, 24, i després al Seminari Diocesà de la capital alturgellenca. En la presentació s’han donat a conèixer els nous elements que s’ofereixen per al lloguer a empreses de restauració, hotels, particulars: noves vaixelles, coberteries, tipus de taula diferents, mostradors mòbils…

D’aquesta manera, CET Grapats amplia la seva oferta en el camp del lloguer per a esdeveniments, posant l’abast de tothom noves maneres de fer en aquest sector.