UdA: Tesi doctoral sobre la relació entre els noms de lloc i els fenòmens geològics perillosos

Xavier Planas defensant la seva tesi a la UdA (UdA)

La Universitat d’Andorra (UdA) ha acollit aquest dimarts, 28 de març, la lectura de la tesi doctoral titulada “Els noms de lloc i els fenòmens geològics perillosos. Andorra com a cas d’estudi”, defensada per Xavier Planas Batlle i codirigida per Joan Tort Donada i Jordi Corominas Dulcet.

L’objectiu de la recerca ha estat establir la relació entre la toponímia i els processos geològics que generen perill, de cara a la millora de l’avaluació i la gestió́ dels riscos geològics. S’han analitzat en detall fins a 175 noms de lloc andorrans, que han estat revisats sobre el terreny per a confirmar la presència del fenomen perillós, i s’ha quantificat la solidesa d’aquesta relació amb un índex de qualitat.

També s’han confeccionat sèries d’aquests topònims i s’ha fet un exercici d’aplicació del seu ús per a avaluar el grau de perillositat del territori. La utilització d’aquesta tècnica ha permès confirmar accepcions toponímiques i etimologies proposades prèviament per altres autors, però també presentar possibles nous significats originals.

L’estudi pot ser d’interès en diferents àmbits i especialment en zones de muntanya, per a ajudar a conviure amb els riscos geològics, circumstància que obre interessants perspectives per a l’ordenació del territori des del punt de vista de la regulació urbanística.

Xavier Planas és geòleg i tècnic de riscos naturals del Govern d’Andorra. El tribunal ha estat format per Ramon Sistac Vicén (Universitat d’Andorra), José Enrique Gargallo (Universitat de Barcelona), Moisés Selfa Sastre (Universitat de Lleida), Josep Oliveras i Samitier (Universitat Rovira i Virgili) i Carlos Rizos Jiménez (Universitat de Lleida).

Amb aquesta ja són dinou les persones doctorades per la Universitat d’Andorra des que es va posar en marxa el programa de Doctorat el curs 2009-2010.