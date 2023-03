Es presenta el nou logotip de la marca turística d’Encamp i el Pas de la Casa

Vídeo resum que argumenta el nou logotip d’Encamp i el Pas de la Casa (Comú d’Encamp)

Encamp ha presentat avui dimarts, abans de començar la temporada de primavera i estiu, i a les portes de les vacances de Setmana Santa, el nou logotip de la marca turística d’Encamp i el Pas de la Casa.

La cònsol major, Laura Mas, que ha començat la seva intervenció presentant un vídeo resum on s’explica el canvi, ha indicat que ha estat un procés llarg i que s’han tingut en consideració moltes propostes presentades per diverses agències de comunicació del país amb àmplia trajectòria.

L’opció guanyadora ha estat, finalment, la de Wow Comunicació, que avui es presenta “ja que reuneix la voluntat del comú de simplificar el logotip perquè sigui el màxim de visual i atractiu possible tenint en compte que havia d’incloure les dues paraules Encamp i el Pas de la Casa“.

Laura Mas ha explicat que el lloc escollit per a fer la presentació respon a la idea que a “Encamp és muntanya i tot passa entre muntanyes, la mateixa filosofia base amb què s’inspira el nou logotip” i, per tant, quin millor lloc per a presentar-lo que aquest mirador cap al circ de Pessons, uns dels llocs emblemàtics que se situa al bell mig de la parròquia, a Grau Roig, fent valer els atractius de les dues viles, Encamp i el Pas de la Casa.

Laura Mas ha volgut agrair a l’avançada “la col·laboració a totes les entitats culturals, esportives, socials… i a les empreses del sector turístic que a partir d’ara, vulguin incloure el nou logotip, per a seguir visualitzant la parròquia com a destinació de turisme esportiu i familiar”.

El conseller de Turisme i Reactivació Econòmica, Nino Marot ha explicat que des de departament de Turisme i Reactivació Econòmica “vàrem engegar l’any passat un procés per a adaptar els elements de promoció turística a les necessitats actuals”, i entre moltes altres accions això incloïa “una nova pàgina web que es va posar en funcionament abans de l’hivern, material audiovisual, com vídeos promocionals i fotografies, o un nou logotip com el que avui presentem”.

Nino Marot ha indicat que ara comença la implementació d’aquest nou logotip a tots els elements promocionals, com per exemple, bosses, cintes, lones de publicitat, espais publicitaris, web… i ha remarcat que “la col·laboració dels clubs esportius i esportistes d’Encamp i el Pas de la Casa, que són els grans ambaixadors de la marca de cara en fora, continuarà sent essencial per a seguir sent un referent com a destinació de turisme esportiu i familiar”.

Marot ha explicat que avui s’enviarà un mailing a tots els agents relacionats amb l’àmbit del turisme i ciutadans en general per a explicar el canvi del nou logotip amb el vídeo explicatiu que s’ha presentat durant la roda de premsa i “a poc a poc s’anirà fent l’adaptació de tots els espais per a visualitzar-lo al màxim possible“, entre moltes altres accions d’activació.





L’essència del nou logotip

La inspiració sorgeix de la idea que Encamp és essencialment una destinació de muntanya tot l’any. Es compon d’un símbol que simplifica la forma de muntanya i alhora correspon a la lletra “M” d’Encamp en la seva lectura horitzontal. En vertical representa la “E” d’Encamp.

La lletra M convertida en muntanya és l’eix per a crear un llenguatge gràfic i distintiu de la marca. El color blau escollit és essencialment allò que envolta les muntanyes: l’aire i l’aigua.