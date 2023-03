Adequaran dos edificis per a acollir l’Institut Centre d’Esports de Muntanya del Pallars

Talarn al centre de la imatge en la seva visita a la Torre de Capdella (Diputació Lleida)

El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, i els alcaldes de la Pobla de Segur i la Torre de Capdella, Marc Baró i Josep Maria Dalmau, respectivament, han presentat avui el conveni de col·laboració entre les tres institucions que regula les inversions necessàries per a adequar dos edificis que acolliran l’Institut Centre d’Esports de Muntanya del Pallars.

Aquests cicles d’estudis formaran joves en esports d’hivern, barranquisme, salvament, busseig esportiu, escalada i espeleologia, entre altres especialitats. El total de l’operació supera els 2,1 milions d’euros, dels quals la Diputació assumirà 1,1 milions, el Departament d’Educació de la Generalitat 551.000 euros, 375.000 euros l’Ajuntament de la Pobla de Segur i 177.000 euros l’Ajuntament de la Torre de Capdella.

Joan Talarn ha destacat que “el Pirineu de Lleida té com a característica principal la seva orografia, i aquesta particularitat s’ha sabut convertir en oportunitat des del punt de vista turístic i també en la pràctica dels esports associats a la muntanya. Amb aquest projecte ens plantegem fer un pas més i que el Pirineu no sigui només el lloc on ‘es practiquen’ esports de muntanya, sinó que sigui el lloc ‘on s’estudiïn, s’investiguin i es millorin’ les tècniques d’aquests esports tan especialitzats, que farem en formació secundària a la Pobla de Segur i la Torre de Capdella, i com a estudis superiors a l’INEFC de la Seu d’Urgell”.

L’Institut Centre d’Esports de Muntanya del Pallars va iniciar les seves activitats docents el curs 2020/21 amb cicles formatius dins l’institut de la Pobla de Segur amb la voluntat que els cursos especialitzats tinguin a la Torre de Capdella una segona seu. Per tal de donar singularitat a aquests estudis, els dos consistoris han posat a disposició dos edificis que cal que siguin degudament habilitats per a usos docents. Talarn i els dos alcaldes han visitat els dos immobles.

L’alcalde de la Pobla de Segur, Marc Baró, ha explicat que finalment es consolida un projecte que donarà a la Pobla de Segur i a la seva ciutadania un valor afegit. “Perquè refem un edifici en desús i el convertim en un espai en el qual es duran a terme els ensenyaments d’esports de muntanya i, a la vegada, serà també un espai polivalent d’ús municipal per a les entitats, associacions i clubs esportius del poble”.

L’alcalde de la Torre de Capdella, Josep Maria Dalmau, ha manifestat que amb la signatura d’aquest conveni es fa realitat un projecte molt esperat pel municipi, “no només pels esports de muntanya, també per a poder gaudir del paisatge de la vall i com a reclam turístic. Tot plegat de ben segur portarà economia a la vall, donarà una possible sortida a habitatges buits i fins i tot podem parlar de projectes de futur juntament amb l’alberg del poble”.

Per la seva banda, Jean-Marc Segarra, director general de centres públics de la Generalitat, ha agraït l’aposta del territori per les formacions d’esport de muntanya. “La previsió inicial era per a 70 alumnes i ara ja estem sobre dels 900; així doncs, si el territori i els municipis ho volen aquest centre es podria convertir en un dels primers centres d’FP integrats de Catalunya i un referent per a l’ensenyament d’esports de muntanya tant a escala nacional com internacional”.

En el cas de la Pobla de Segur, el Centre estarà ubicat a l’Espai Raiers, un edifici municipal de la plaça de les Pobles que requereix de la substitució de la coberta, una nova caldera i nova distribució dels espais interiors. Les obres estan valorades en 1,5 milions d’euros.

En el cas de la Torre de Capdella, la segona seu de l’Institut s’ubicarà en l’antiga caserna de la guàrdia civil, edifici de titularitat municipal ubicat al camí de Mont-ros, que conservarà la façana i la coberta però s’hauran de rehabilitar els sostres interiors i altres millores que el consistori valora en 706.000 euros.

El conveni de col·laboració avui presentat a la Torre de Capdella es preveu que sigui aprovat al mes d’abril per la Diputació de Lleida i contempla que siguin els dos ajuntaments els que licitin i contractin la redacció dels projectes i l’execució de les obres amb la col·laboració de la Diputació i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.