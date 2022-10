UdA: Inscripcions obertes al nou cicle de seminaris en gestió d’entitats sense ànim de lucre

La Universitat d’Andorra (UdA) ha obert el període de preinscripció a la nova formació per a professionals i voluntaris del tercer sector: el Cicle de seminaris en Gestió d’entitats sense ànim de lucre. El tràmit es formalitza fàcilment a través del web uda.ad, on apareix un formulari de preinscripció en línia.

El sector associatiu de les ONG a Andorra és molt ric i variat i principalment, liderat per voluntaris i voluntàries. Tal i com declara la Fundació de la Solidaritat i el Voluntariat de la Comunitat Valenciana (Fundar): “la necessitat d’afrontar nous reptes a cada moment exigeix a les ONG un esforç econòmic que de vegades no es poden permetre, frenant la millora de la qualificació dels seus equips”. Aquesta formació vol ser l’eina que faciliti la tasca que desenvolupen aquests professionals i voluntaris del país.

Sota la responsabilitat acadèmica de la fundadora i directora d’Andtropia, Marta Alberch, i amb el suport del Govern d’Andorra, l’objectiu del cicle de seminaris organitzat per la Universitat d’Andorra és donar resposta a les necessitats manifestades pels participants del programa de formació del curs anterior, obrint-lo a nous professionals que treballen en aquest sector, amb una orientació innovadora i creativa i des d’una perspectiva pràctica aplicada a casos reals.

El programa va dirigit tant a professionals o voluntaris del sector de les entitats sense ànim de lucre com a persones interessades a complementar la seva formació personal per a intervenir en projectes socials a Andorra o de cooperació internacional com a eina de transformació social.

La temàtica dels sis seminaris de què consta el cicle ha estat escollida gràcies als comentaris i valoracions rebudes dels participants en la primera edició del Curs de Gestió d’ONG i d’altres entitats sense ànim de lucre que va tenir lloc el curs passat. D’aquesta manera el programa complementa el del curs anterior, però, alhora, s’enfoca de manera que pugui anar orientat també a nous participants.

L’equip docent el constitueixen experts i professionals dels diferents àmbits que s’hi tractaran, com ara l’àrea financera i legal, la gestió de persones o la comunicació. El preu de la matrícula dels seminaris varia entre 30 i 40 euros, segons el nombre d’hores lectives. Les diferents formacions independents es desenvoluparan presencialment entre el 15 de novembre de 2022 i el 17 de maig de 2023.

Tal i com explica Marta Alberch, “sovint les ONG troben a faltar formacions específiques per al tercer sector i aquest curs és una bona oportunitat per a trencar aquesta tendència i compartir les experiències amb professionals i companys que treballin per a entitats sense ànim de lucre o hi col·laborin. Alhora, es complementa la formació iniciada el curs passat en temes que s’ha cregut necessari ampliar i dedicar-hi més hores”.

El cicle de seminaris està adscrit a la Càtedra UNESCO de la Universitat d’Andorra.