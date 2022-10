Panellets saludables, galetes de terror i maquillatge de Halloween, propostes per a Tots Sants a Ordino

El programa de Tots Sants, a Ordino, per a l’última setmana d’octubre, del 28 d’octubre al 4 de novembre, s’ha tancat de forma transversal amb activitats per a totes les edats: infants, joves i gent gran. Una de les propostes més atractiva és el taller intergeneracional de panellets, organitzat per la Casa Pairal i el Punt d’Informació Juvenil.

Una activitat que es repeteix per l’èxit de participació i la bona sintonia entre grans i joves, ja que aprenen els uns dels altres, i passen una bona estona al voltant d’una mateixa activitat. El pastisser Pau Pascó torna amb una recepta saludable, després d’haver cuinat per Sant Joan, la coca solar.

L’objectiu és proposar una cuina alternativa per a cuidar la salut, sense prescindir de la tradició. Les inscripcions de la ludoescola, per a donar servei a les vacances escolars dels més petits al llarg de la setmana, ja estan obertes. Els infants que ja estiguin inscrits durant el curs, podran fer el tràmit d’inscripció en línia. La resta d’usuaris hauran de posar-se en contacte amb el 323821 o anar al Servei de Tràmits.

Per a les vacances escolars dels joves, el PIJ ofereix diferents sortides al 360º Extrem, al Club Energy per a jugar a les bitlles i al Bloc Cafè. La festa de Halloween, se celebrarà el dilluns 31 amb un taller de maquillatge i galetes de terror. Les inscripcions s’obren demà i cal fer-les trucant al 878170 i el preu de les activitats per a la setmana de quatre dies és de 44 euros.

Per als infants, “La Capsa, espais de creació”, ha preparat un taller relacionat amb l’imaginari de Halloween “Fem volar les escombres i les aparquem”. La Capsa ha tingut la col·laboració de Medi Ambient que ha aportat material dels boscos d’Ordino per a fabricar les escombres “voladores”, que després es decoraran. L’activitat gratuïta es farà a les cinc de la tarda, a la plaça Major.

La festa de la Castanyada, la vigília de Tots Sants, se celebrarà a Ordino, de forma popular, el dilluns 31, a dos quarts de set de la tarda, a la plaça Major. En aquesta edició hi haurà l’actuació del Duet Làser per a amenitzar la festa.