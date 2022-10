El Consell Comarcal de l’Alt Urgell traurà una nova convocatòria d’una plaça per al SAT als ajuntaments

En les properes setmanes, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell traurà una nova convocatòria de concurs oposició per a cobrir una plaça vacant al Servei d’Assistència Tècnica (SAT) als ajuntaments, després que cap dels vuit aspirants inscrits en la primera convocatòria no es presentés a la prova d’accés programada per al passat dimarts, 18 d’octubre. L’objectiu del Consell Comarcal és cobrir la plaça el més aviat possible i per aquest motiu el nou procés de selecció de personal s’iniciarà de forma immediata.

Actualment, des del SAT de l’Alt Urgell es porten a terme les tasques pròpies de secretaria-intervenció d’11 dels 19 ajuntaments de la comarca per mitjà de 5 funcionaris i un auxiliar administratiu. La plaça que surt ara a concurs és per a cobrir una baixa per jubilació. A més, es preveu que aquesta convocatòria permeti crear una borsa d’aspirants per a hipotètiques futures substitucions d’interinitat.

Els SAT permeten als ajuntaments adherits tenir cobert el servei de secretaria-intervenció a un cost més reduït que si haguessin de tenir en plantilla un secretari-interventor propi. Es tracta, per tant, d’una eina de gran utilitat per als municipis rurals amb una baixa població, com són els que reben aquest servei a l’Alt Urgell: Alàs i Cerc, Arsèguel, Bassella, Cabó, Cava, Estamariu, Fígols i Alinyà, Josa i Tuixent, Peramola, les Valls d’Aguilar i la Vansa i Fórnols.

Des del Consell Comarcal de l’Alt Urgell i des dels ajuntaments es valora molt positivament la feina dels treballadors del SAT en unes condicions de recursos econòmics i humans molt limitats. “Ens cal cobrir la plaça vacant urgentment i, a més, poder reforçar el servei, ja que amb el personal que ara tenim disponible està resultant molt difícil complir amb les necessitats dels ajuntaments”, ha afirmat el president del Consell Comarcal, Martí Riera.