UdA: El bàtxelor en Dret tindrà 3 noves matèries sobre Andorra

La Universitat d’Andorra. (Arxiu)

Els estudiants del bàtxelor en Dret de la Universitat d’Andorra (UdA) ampliaran els coneixements sobre el Principat, amb la creació de tres noves assignatures per tal que l’alumnat pugui conèixer de manera més detallada la realitat jurídica d’Andorra.

És en aquest sentit, i per a donar compliment als requisits establerts al Decret del 8-7-2020 d’ordenació de les titulacions d’ensenyament superior estatals, que el Consell de Ministres ha aprovat la modificació del pla d’estudis del bàtxelor en Dret, que l’UdA ofereix en format virtual en col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Pel que fa als continguts, s’ha creat una nova assignatura de Català jurídic, una matèria que fins ara es tractava dins d’una altra unitat d’ensenyament i que ara se la dota de més pes per tal que els estudiants aprofundeixin en la branca del català que s’utilitza en el context del dret, tant per a la redacció de documents jurídics com per a la comunicació en el marc dels tribunals, les administracions públiques i les empreses.

També s’ha creat l’assignatura Mètodes alternatius de resolució de conflictes: Arbitratge i Mediació, per a donar resposta a una mancança que tenia el pla d’estudis des del moment que Andorra s’ha dotat d’una normativa que permet diferents modalitats extrajudicials de resolució de conflictes.

I, finalment, la tercera assignatura que s’ha incorporat al bàtxelor en Dret és la d’Història econòmica de l’Andorra contemporània, que estudia l’economia i la societat andorrana des de la segona meitat del segle XIX fins a l’inici del segle XXI.

Aquesta modificació no implica canvis en el nombre total de crèdits del bàtxelor, que continua sent de 180, ja que les noves assignatures en substitueixen d’altres. Aquestes tres noves matèries també s’oferiran a la població en general dins del programa Aula Lliure com a cursos d’actualització.