Espanya, el país que més multa per la llei de protecció de dades

Un home usant Internet a través del mòbil (AMIC)

L’any 2018 es va introduir el GDPR, o el RGPD per les seves sigles en castellà (Reglament General de Protecció de Dades), una directiva europea transposada en els respectius codis legals dels països membre de la Unió, que buscava evitar l’ús incorrecte de la informació personal dels internautes recol·lectada mentre aquests naveguen pels llocs web, feien compres en línia, o donaven les dades voluntàriament en resposta a enquestes o subscripcions.

Aquesta regulació determinava també les sancions que havien d’imposar-se als qui vulneressin la llei en aquest terreny, unes sancions de les quals han estat subjectes, fins i tot les marques més conegudes, i que ha implicat a les arques dels diferents països de la Unió un total de tres mil milions d’euros al llarg dels últims cinc anys.

Segons una anàlisi publicada per Proxyrack, el país europeu que més multes ha estès a l’empara del GDPR és Espanya, amb un total de 651. Els motius d’aquestes sancions van des de la deixadesa en la protecció de les dades davant atacs externs, fins a la cessió de dades de manera incorrecta a altres empreses.

Si bé Espanya és el país que més multes ha imposat, no és el que més ha recaptat amb les sancions, un honor que li correspon a Irlanda amb uns 110 milions d’euros. Irlanda no està ni entre els deu primers països europeus en nombre de sancions, amb menys de 37.

El motiu de la disparitat entre el nombre de multes i l’import d’aquestes, és que Irlanda acull – gràcies a uns impostos molt favorables – les seus europees de moltes grans tecnològiques estatunidenques, com és el cas de Google i Meta.

Precisament aquesta última, la matriu de Facebook, ha estat lliurant una gran batalla legal contra el govern irlandès al llarg dels últims anys per una filtració de grans quantitats de dades d’usuaris, a la qual s’ha afegit una altra per violació de la privacitat dels menors d’edat per part d’Instagram.

El segon en la llista dels quals més han ingressat després d’Irlanda és Luxemburg, un país que també atrau moltes tecnològiques per tema d’impostos, i bona part del sector fintech gràcies a una regulació també molt permeable.

Sense cap dubte, la companyia més perjudicada per aquestes demandes ha estat Meta, seguida d’Amazon i Google.





Per Tecnonews