Castellciutat xala amb la seva festa major

Plantada del Pi, a l’inici de la festa major de Castellciutat 2023 (RàdioSeu)

Castellciutat ja està de Festa Major. La celebració va començar dilluns, amb la tradicional plantada del pi a la plaça de l’Arbre, i va continuar dimarts, dia de Sant Feliu, amb el muntatge de l’estructura de l’escenari. El programa inclou activitats al llarg de tota la setmana.

Els primers actes van incloure, ahir dimecres, l’estrena d’una nova fotografia històrica de grans dimensions, instal·lada al centre del poble. La instantània recuperada enguany homenatja una altra tradició significativa de la vila. Després hi va haver una projecció de cinema a la fresca.

Avui dijous serà el torn del Teatre de Festa Major, també a la nit (22.00 hores) a la plaça de l’Arbre. Enguany, amb l’obra ‘Camins que parlen’, de la Fanga Escènica i amb un contingut amb temàtica local. Tot seguit, hi haurà un concert amb el grup Weedleaves.

El gruix principal de la festa major de Castellciutat arribarà a partir de divendres, 4 d’agost. El tret de sortida d’aquesta jornada serà a les 21.30 hores amb el Sopar Popular, que ja fa 28 anys que se celebra i que serà preparat per Cristian Tomé. Tot seguit (23.30 hores), hi haurà el Pregó, que aquesta setmana s’ha anunciat que serà a càrrec de l’artista i pastor Arnau Orobitg, autor del mural que s’ha estrenat enguany dedicat a l’últim pastor d’ovelles del poble. Des de la mitjanit hi haurà ball amb el grup Estació 67 i, entremig (1.00 hores) es farà per dotzè any la ballada de l’Esquerrana Nocturna. La nit es completarà amb el XII Castell-sona (des de les 2.30 hores), amb DJ Lokito i Spicy monkeys, i amb la ‘Menjada popular’ (4.30 hores).





Cronoescalada ciclista, Trobada de Motos Clàssiques i nit de festa

Dissabte, dia 5, l’activitat ja començarà a les 9 del matí amb la segona edició de la Cronoescalada, un repte ciclista que consisteix a pujar tot el poble de baix a dalt. Un recorregut explosiu, amb uns 35 metres de desnivell positiu en només 500 metres de distància, que tindrà la meta al Rastillo, amb algun canvi en el traçat respecte l’any passat. Les inscripcions estan obertes fins a última hora.

Dissabte a la tarda (16.30 hores), l’Esplai oferirà jocs per a la canalla a la plaça dels Caramellaires. I a les 18 hores començarà la VI Trobada de motos clàssiques, que estrena nou cartell anunciador. Aquesta activitat es farà a la plaça de l’Arbre, on a la mitjanit començarà el ball amenitzat pel conjunt Zarabanda, seguit del concert del grup de versions All Covers. Ben entrada la matinada hi haurà una nova Menjada Popular i el final de la nit amb PD Pollastre, que celebra el seu 10è aniversari.

L’últim dia de la festa, diumenge 6, arrencarà amb la ‘Tocada de collons’ a les 9 del matí. A les 11, s’oficiarà la Missa solemne a l’església de Sant Feliu. I al migdia (12.00 hores), arribarà l’acte més tradicional amb la ballada de la Marsellana i l’Esquerrana, des de la palanca del Valira fins a la plaça. Per a acabar, a les 17 hores, hi haurà l’espectacle del Mag Xurret; a les 19 hores, havaneres amb el grup A tota vela; i a les 22 hores, el desmuntatge de l’estructura de l’escenari i la tallada del pi.